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Як українцям дізнатись, де зробити операцію безоплатно та які є нюанси

14:12, 30 березня 2024
Відповідна лікарня може проводити лише ті оперативні втручання, які властиві їй відповідно до напряму надання меддопомоги.
Як українцям дізнатись, де зробити операцію безоплатно та які є нюанси
Джерело фото: Piron Guillaume / Unsplash
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Програма медичних гарантій покриває і невідкладні, і планові операції для українців. Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України.

У будь-якій лікарні, яка має договір із НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» або «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» оперативні втручання є безоплатними, пояснюють у Нацслужбі здоров'я, а для планової операції у пацієнта має бути електронне направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Однак у НСЗУ звертають увагу, що відповідна лікарня може проводити лише ті оперативні втручання, які властиві їй відповідно до напряму надання медичної допомоги. Наприклад, не кожен медзаклад зможе провести операцію через злоякісне новоутворення тощо.

Для того, щоб знайти лікарню, яка проводить операції, громадяни можуть зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтесь дашбордом «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Крім того, раніше у МОЗ пояснили, за яких умов лікування в денному стаціонарі є безкоштовним.

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