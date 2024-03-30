Как украинцам узнать, где сделать операцию бесплатно и какие есть нюансы

Соответствующая больница может проводить только те оперативные вмешательства, которые свойственны ей в соответствии с направлением оказания медпомощи.

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Программа медицинских гарантий покрывает и безотлагательные, и плановые операции для украинцев. Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

В любой больнице, имеющей договор с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» или «Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня» оперативные вмешательства являются безвозмездными, объясняют в Нацслужбе здоровье, а для плановой операции у пациента должно быть электронное направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.

Однако в НСЗУ обращают внимание, что соответствующая больница может проводить только те оперативные вмешательства, которые свойственны ей в соответствии с направлением оказания медицинской помощи. Например, не каждое медучреждение сможет провести операцию через злокачественное новообразование и т.д.

Для того чтобы найти больницу, которая проводит операции, граждане могут позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользуйтесь дашбордом «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий».

Кроме того, ранее в Минздраве пояснили, при каких условиях лечение в дневном стационаре бесплатно.

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