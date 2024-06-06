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Яка інформація потрібна для заяви про субсидію: роз’яснення

21:37, 6 червня 2024
Для оформлення субсидії громадяни можуть подати спрощене звернення, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації.
Яка інформація потрібна для заяви про субсидію: роз’яснення
Фото: informator.ua
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Міністерство соціальної політики України нагадало, яка інформація потрібна для заяви про субсидію.

 Зазначається, що процес призначення і оформлення дуже простий. Громадяни можуть подати спрощене звернення, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. У такому випадку заяву і декларацію Пенсійний фонд оформить самостійно, на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.

До заяви необхідно внести:

- відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;

- адресу проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

- тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо);

- реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії у разі призначення.

Під час заповнення заяви треба обрати зручний спосіб зв'язку: телефон, електронна пошта; повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та /або мобільний додаток Пенсійного фонду України. Саме цим способом особі повідомлять про прийняте рішення про призначення субсидії.

У відомстві нагадали, що заяву і декларацію для призначення житлової субсидії можна подати, якщо обрали варіант – подати повний пакет документів. Цим варіантом варто скористатись, якщо у особи є якісь особливі обставини, що мають враховуватися при наданні субсидії у порядку виключення. Наприклад: коли кількість фактично проживаючих в домогосподарстві осіб менше за кількість зареєстрованих (дружина з дітьми за кордоном) або ви здійснили купівлю дороговартісного майна в минулому році за кошти благодійних організацій (квартира для ВПО).

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