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Какая информация необходима для заявления о субсидии: разъяснение

21:37, 6 июня 2024
Для оформления субсидии граждане могут подать упрощенное обращение, без сбора справок и времени на заполнение декларации.
Какая информация необходима для заявления о субсидии: разъяснение
Фото: informator.ua
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Министерство социальной политики Украины напомнило, какая информация необходима для заявления о субсидии.

 Отмечается, что процесс предназначения и оформления очень прост. Граждане могут подать упрощенное обращение, без сбора справок и времени на заполнение декларации. В таком случае заявление и декларацию Пенсионный фонд оформит самостоятельно, на основании имеющейся в официальных реестрах информации.

В заявление необходимо внести:

- сведения о членах семьи, проживающих в помещении;

- адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;

- тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);

- реквизиты счета в формате ИВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.

При заполнении заявления следует выбрать удобный способ связи: телефон, электронная почта; уведомление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и/или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Именно этим способом лицу сообщат о принятом решении о назначении субсидии.

В ведомстве напомнили, что заявление и декларацию по назначению жилищной субсидии можно подать, если выбрали вариант – подать полный пакет документов. Этим вариантом следует воспользоваться, если у лица есть особые обстоятельства, которые должны учитываться при предоставлении субсидии в порядке исключения. Например: когда количество фактически проживающих в домохозяйстве лиц меньше количества зарегистрированных (жена с детьми за границей) или вы совершили покупку дорогостоящего имущества в прошлом году за средства благотворительных организаций (квартира для ВПЛ)

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