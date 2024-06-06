Какая информация необходима для заявления о субсидии: разъяснение

Для оформления субсидии граждане могут подать упрощенное обращение, без сбора справок и времени на заполнение декларации.

Фото: informator.ua

Министерство социальной политики Украины напомнило, какая информация необходима для заявления о субсидии.

Отмечается, что процесс предназначения и оформления очень прост. Граждане могут подать упрощенное обращение, без сбора справок и времени на заполнение декларации. В таком случае заявление и декларацию Пенсионный фонд оформит самостоятельно, на основании имеющейся в официальных реестрах информации.

В заявление необходимо внести:

- сведения о членах семьи, проживающих в помещении;

- адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;

- тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);

- реквизиты счета в формате ИВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.

При заполнении заявления следует выбрать удобный способ связи: телефон, электронная почта; уведомление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и/или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Именно этим способом лицу сообщат о принятом решении о назначении субсидии.

В ведомстве напомнили, что заявление и декларацию по назначению жилищной субсидии можно подать, если выбрали вариант – подать полный пакет документов. Этим вариантом следует воспользоваться, если у лица есть особые обстоятельства, которые должны учитываться при предоставлении субсидии в порядке исключения. Например: когда количество фактически проживающих в домохозяйстве лиц меньше количества зарегистрированных (жена с детьми за границей) или вы совершили покупку дорогостоящего имущества в прошлом году за средства благотворительных организаций (квартира для ВПЛ)

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