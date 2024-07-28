28 липня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні відзначають День працівників торгівлі.

Фото: objectiv.tv

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У неділю, 28 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

28 липня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

В Україні - День працівників торгівлі.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щорічно 28 липня у багатьох країнах проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом. Датою для його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.

Перший подібний День був проведений у 2008 році за ініціативи Міжнародного альянсу з боротьби з гепатитом.

У 2011 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла цю дату до свого календаря, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом отримав офіційний статус.

Цього дня ВООЗ рекомендує медикам різних країн світу проводити просвітницькі акції, розповідати людям про вірусний гепатит і захворювання, до яких він призводить. Не меншу важливість мають профілактичні заходи: проведення діагностики, вакцинація проти гепатиту.

День працівників торгівлі

День працівників торгівлі - професійне свято працівників торгівлі України.

Відзначається з 1995 року щорічно в останню неділю липня.

Свято встановлено в Україні «...на підтримку ініціативи працівників торгівлі, а також професійних спілок...» згідно з Указом Президента України «Про День працівників торгівлі» від 5 червня 1995 року.

28 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Календар важливих подій за 28 липня

1914 - Початок Першої світової війни;

1916 - Заборона імпорту опіуму і кокаїну до Великої Британії;

1917 - Мала Рада УНР затвердила особовий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 - Введення поштових індексів і встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1991 - Створено Спілку офіцерів України;

1992 - В Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 - Ухвалення Конституції Молдови;

2014 - Українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.