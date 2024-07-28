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Курсант харківського університету загинув під час навчального польоту на літаку

08:17, 28 липня 2024
Загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба під час польоту на літаку К-10 Swift.
Курсант харківського університету загинув під час навчального польоту на літаку
Фото з відкритих джерел
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Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Про це повідомляє Харківський національний університет Повітряних сил.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству.

«Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», - наголосили в університеті.

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