Курсант харьковского университета погиб во время учебного полета на самолете

Погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба во время полета на самолете К-10 Swift.

Фото из открытых источников

В ходе учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщает Харьковский национальный университет воздушных сил.

«С грустью сообщаем, что сегодня во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил.

Причины крушения устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Указывается, что руководство учебного заведения всемерно способствует следствию.

«Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами», - подчеркнули в университете.

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