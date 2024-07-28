28 июля: какой сегодня праздник и главные события

В Украине отмечается День работников торговли.

Фото: objectiv.tv

В воскресенье, 28 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

28 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы.

В Украине – День работников торговли.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его основания стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом, Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.

В этот день ВОЗ рекомендует медикам разных стран мира проводить просветительские акции, рассказывать людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит. Не меньшее значение имеют профилактические мероприятия: проведение диагностики, вакцинация против гепатита.

День работников торговли

День работников торговли – профессиональный праздник работников торговли Украины.

Отмечается с 1995 ежегодно в последнее воскресенье июля.

Праздник установлен в Украине «...в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов...» согласно Указу Президента Украины «О Дне работников торговли» от 5 июня 1995 года.

28 июля в церковном календаре – день памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Календарь важных событий за 28 июля

1914 – Начало Первой мировой войны;

1916 – Запрет импорта опиума и кокаина в Великобританию;

1917 – Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко;

1959 – Введение почтовых индексов и установка сортировочных машин в Великобритании;

1991 - Создан Союз офицеров Украины;

1992 – В Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении;

1994 – Принятие Конституции Молдовы;

2014 – Украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.

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