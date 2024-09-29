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Хто такі квадробери – небезпечні факти та меми

11:12, 29 вересня 2024
На вулицях українських міст з'явився новий тренд серед дітей – квадробінг.
Хто такі квадробери – небезпечні факти та меми
Джерело фото: Главком
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Все частіше на вулицях українських міст можна побачити підлітків у масках з мордами тварин і накладними хвостами, що пересуваються на четвереньках. Це нова субкультура, відома як квадробери, яка раніше була відома лише завдяки інтернет-роликам.

Історія квадробіки почалася в Японії, коли чоловік на ім'я Кенічі Іто, надихнувшись мавпами, адаптував їхню техніку бігу для людей. У 2008 році Іто став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса з бігу на чотирьох кінцівках, його вважають засновником квадробінгу.

Сучасні квадробери, на відміну від свого засновника, не займаються спортом, а наслідують тварин через елементи костюмів. Для них це спосіб самовираження та приналежності до трендів. Однак це лише одна з гілок сучасної субкультури, яка також включає теріантропів і фуррі. Кожна з цих течій має свої особливості, і їх важливо розрізняти, особливо батькам.

Психологи зазначають, що це захоплення не обов'язково є шкідливим для психіки дитини, але варто звертати увагу на поведінку. Якщо хобі стає нав'язливим і поглинає інші аспекти життя, це може свідчити про проблеми з самоідентифікацією або психічним здоров'ям, і в таких випадках варто звертатися до фахівців.

На вулицях українських міст набирає популярності новий тренд — квадробери. Це субкультура, в якій учасники імітують тварин, надягаючи маски, накладні хвости та пересуваючись на четвереньках. Але це лише одна з гілок модної нині субкультури. Окрім квадроберів, існують також фуррі та теріантропи, кожен із яких має свої унікальні риси.

  • Квадробери імітують повадки тварин фізично, використовуючи спеціальні костюми.
  • Фуррі наслідують людиноподібних мультяшних персонажів, зазвичай тварин.
  • Теріантропи вважають, що мають душу тварини та сприймають себе як таких.

Як повідомляє УНІАН, експерти стверджують, що захоплення цією субкультурою може бути як нешкідливим, так і небезпечним.

Як зазначає ТСН, таке захоплення може призвести до психічних розладів, але для цього потрібен фундамент:

  • високий рівень тривоги;
  • схильність до депресії;
  • потужний стрес у житті.

Якщо дитина має здорову психіку та добре соціалізована, квадробіка може бути лише способом самовираження. Однак у випадках, коли дитина має підвищену тривожність, стрес або схильність до депресії, таке хобі може викликати проблеми.

Психологи радять стежити за тим, як довго дитина залишається в ролі тварини, і чи зберігає вона інтерес до інших аспектів життя. Якщо ж квадробінг повністю поглинає її, це може бути сигналом про необхідність звернутися за допомогою до фахівців.

На захоплення сучасних дітей у мережі з’явилися меми.

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