Хто такі квадробери – небезпечні факти та меми

На вулицях українських міст з'явився новий тренд серед дітей – квадробінг.

Джерело фото: Главком

Все частіше на вулицях українських міст можна побачити підлітків у масках з мордами тварин і накладними хвостами, що пересуваються на четвереньках. Це нова субкультура, відома як квадробери, яка раніше була відома лише завдяки інтернет-роликам.

Історія квадробіки почалася в Японії, коли чоловік на ім'я Кенічі Іто, надихнувшись мавпами, адаптував їхню техніку бігу для людей. У 2008 році Іто став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса з бігу на чотирьох кінцівках, його вважають засновником квадробінгу.

Сучасні квадробери, на відміну від свого засновника, не займаються спортом, а наслідують тварин через елементи костюмів. Для них це спосіб самовираження та приналежності до трендів. Однак це лише одна з гілок сучасної субкультури, яка також включає теріантропів і фуррі. Кожна з цих течій має свої особливості, і їх важливо розрізняти, особливо батькам.

Психологи зазначають, що це захоплення не обов'язково є шкідливим для психіки дитини, але варто звертати увагу на поведінку. Якщо хобі стає нав'язливим і поглинає інші аспекти життя, це може свідчити про проблеми з самоідентифікацією або психічним здоров'ям, і в таких випадках варто звертатися до фахівців.

На вулицях українських міст набирає популярності новий тренд — квадробери. Це субкультура, в якій учасники імітують тварин, надягаючи маски, накладні хвости та пересуваючись на четвереньках. Але це лише одна з гілок модної нині субкультури. Окрім квадроберів, існують також фуррі та теріантропи, кожен із яких має свої унікальні риси.

Квадробери імітують повадки тварин фізично, використовуючи спеціальні костюми.

Фуррі наслідують людиноподібних мультяшних персонажів, зазвичай тварин.

Теріантропи вважають, що мають душу тварини та сприймають себе як таких.

Як повідомляє УНІАН, експерти стверджують, що захоплення цією субкультурою може бути як нешкідливим, так і небезпечним.

Як зазначає ТСН, таке захоплення може призвести до психічних розладів, але для цього потрібен фундамент:

високий рівень тривоги;

схильність до депресії;

потужний стрес у житті.

Якщо дитина має здорову психіку та добре соціалізована, квадробіка може бути лише способом самовираження. Однак у випадках, коли дитина має підвищену тривожність, стрес або схильність до депресії, таке хобі може викликати проблеми.

Психологи радять стежити за тим, як довго дитина залишається в ролі тварини, і чи зберігає вона інтерес до інших аспектів життя. Якщо ж квадробінг повністю поглинає її, це може бути сигналом про необхідність звернутися за допомогою до фахівців.

На захоплення сучасних дітей у мережі з’явилися меми.

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