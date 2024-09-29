Кто такие квадроберы – опасные факты и мемы

На улицах украинских городов появился новый тренд среди детей – квадробинг.

Источник фото: Главком

Все чаще на улицах украинских городов можно увидеть подростков в масках с мордами животных и накладными хвостами, передвигающихся на четвереньках. Это новая субкультура, известная как квадроберы, которая ранее была известна лишь благодаря интернет-роликам.

История квадробики началась в Японии, когда мужчина по имени Кеничи Ито, вдохновившись обезьянами, адаптировал их технику бега для людей. В 2008 году Ито стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по бегу на четырех конечностях, его считают основателем квадробинга.

Современные квадроберы, в отличие от своего основателя, не занимаются спортом, а подражают животным через элементы костюмов. Для них это способ самовыражения и принадлежности к трендам. Однако это лишь одна из ветвей современной субкультуры, которая также включает териантропов и фурри. Каждое из этих течений имеет свои особенности, и их важно различать, особенно родителям.

Психологи отмечают, что это увлечение не обязательно является вредным для психики ребенка, но стоит обращать внимание на поведение. Если хобби становится навязчивым и поглощает другие аспекты жизни, это может свидетельствовать о проблемах с самоидентификацией или психическим здоровьем, и в таких случаях стоит обращаться к специалистам.

На улицах украинских городов набирает популярность новый тренд - квадроберы. Это субкультура, в которой участники имитируют животных, надевая маски, накладные хвосты и передвигаясь на четвереньках. Но это лишь одна из ветвей модной ныне субкультуры. Кроме квадроберов, существуют также фурри и териантропы, каждый из которых имеет свои уникальные черты.

- Квадроберы имитируют повадки животных физически, используя специальные костюмы.

- Фурри подражают человекоподобным мультяшным персонажам, обычно животным.

- Териантропы считают, что имеют душу животного и воспринимают себя как таковых.

Как сообщает УНИАН, эксперты утверждают, что увлечение этой субкультурой может быть как безвредным, так и опасным.

Как отмечает ТСН, такое увлечение может привести к психическим расстройствам, но для этого нужен фундамент:

- высокий уровень тревоги;

- склонность к депрессии;

- мощный стресс в жизни.

Если ребенок имеет здоровую психику и хорошо социализирован, квадробика может быть лишь способом самовыражения. Однако в случаях, когда ребенок имеет повышенную тревожность, стресс или склонность к депрессии, такое хобби может вызвать проблемы.

Психологи советуют следить за тем, как долго ребенок остается в роли животного, и сохраняет ли он интерес к другим аспектам жизни. Если же квадробинг полностью поглощает его, это может быть сигналом о необходимости обратиться за помощью к специалистам.

На увлечение современных детей в сети появились мемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.