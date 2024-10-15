У найближчі дні майже по всій Україні очікуються сильні заморозки

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

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Українцям радять діставати пуховики та шарфи, адже вже з 16 жовтня та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській, а також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

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