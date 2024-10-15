В ближайшие дни почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки

В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября.

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Украинцам советуют доставать пуховики и шарфы, ведь уже с 16 октября и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской, а также в северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября.

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