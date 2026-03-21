Ідентифікація пенсіонера через закордонні дипломатичні установи України — що треба знати

У Пенсійному фонді роз’яснили питання ідентифікації пенсіонера через закордонні дипломатичні установи України.

Якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном, потрібно звернутися до посольства або консульства України для одержання відповідної довідки. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

«Далі цю довідку потрібно надіслати поштою до територіального органу Пенсійного фонду України разом із заявою про поновлення виплат, або подати онлайн через вебпортал ПФУ, підписавши документи КЕП (за наявності)», - заявили у ПФ.

Що робити, якщо у людини немає КЕП?

У такому разі вона може пройти фізичну ідентифікацію онлайн через “Дія.Підпис” (“Дія ID”), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду, або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд України”.

Також фізичну ідентифікацію можна пройти через відеоконференцзв’язок з Пенсійним фондом України; у відділенні сервісного центру Фонду / банківської установи.

Якщо пенсіонер є маломобільним або має інвалідність, чи можна пройти фізичну ідентифікацію вдома?

Так, спеціалісти Фонду можуть здійснювати виїзні прийоми за місцем проживання / перебування маломобільних громадян. Зокрема, за місцем проживання чи перебування людини (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та ін.) проводяться виїзні прийоми осіб з інвалідністю, громадян літнього віку або тих, хто потребує стороннього догляду.

Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Про дату та час проведення виїзного прийому та перелік документів, необхідних для отримання послуги, фахівець органу Фонду повідомляє особу, яка подала відповідне звернення, в обраний нею спосіб, у тому числі телефоном.

