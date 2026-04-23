23 квітня – яке сьогодні свято та головні події

23 квітня в Україні та світі відзначають низку міжнародних і національних подій. Зокрема, це Всесвітній день книги та авторського права, Всесвітня ніч книги, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях, Всеукраїнський день психолога, День водія шкільного автобуса, Всесвітній день лабораторій, Всесвітній день настільного тенісу та День Шекспіра. В Організації Об’єднаних Націй цього дня також відзначають День англійської та іспанської мов.

У різні роки 23 квітня відбулися важливі поді:

У 1959 році було створено Спілку журналістів України.

У 1975 році в Києві відкрився Музей книги та друкарства України, заснований у 1972 році.

У 1991 році парламент України ухвалив закон про свободу совісті.

У 2005 році на платформі YouTube опублікували перше відео під назвою «Я в зоопарку».

У 2007 році в багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху.

У 2014 році було засновано другий батальйон спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас».

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять святого великомученика Георгія Переможця. За церковною традицією, він народився у Кападокії в заможній родині, з юності був вихований у християнській вірі та обрав військову службу. Георгій відкрито сповідував християнство за часів переслідувань, відмовився зректися віри та був страчений за наказом імператора.

У народній традиції цього дня віряни звертаються до святого з молитвами про захист, здоров’я рідних і близьких, зокрема військових.

Іменини 23 квітня відзначають Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра та Софія.

