  1. Суспільство
  2. / В Україні

23 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цього дня відзначають Всеукраїнський день психолога.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 квітня в Україні та світі відзначають низку міжнародних і національних подій. Зокрема, це Всесвітній день книги та авторського права, Всесвітня ніч книги, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях, Всеукраїнський день психолога, День водія шкільного автобуса, Всесвітній день лабораторій, Всесвітній день настільного тенісу та День Шекспіра. В Організації Об’єднаних Націй цього дня також відзначають День англійської та іспанської мов.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У різні роки 23 квітня відбулися важливі поді:

  • У 1959 році було створено Спілку журналістів України.
  • У 1975 році в Києві відкрився Музей книги та друкарства України, заснований у 1972 році.
  • У 1991 році парламент України ухвалив закон про свободу совісті.
  • У 2005 році на платформі YouTube опублікували перше відео під назвою «Я в зоопарку».
  • У 2007 році в багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху.
  • У 2014 році було засновано другий батальйон спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас».

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять святого великомученика Георгія Переможця. За церковною традицією, він народився у Кападокії в заможній родині, з юності був вихований у християнській вірі та обрав військову службу. Георгій відкрито сповідував християнство за часів переслідувань, відмовився зректися віри та був страчений за наказом імператора.

У народній традиції цього дня віряни звертаються до святого з молитвами про захист, здоров’я рідних і близьких, зокрема військових.

Іменини 23 квітня відзначають Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра та Софія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]