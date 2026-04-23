23 апреля — какой сегодня праздник и главные события

09:42, 23 апреля 2026
В этот день отмечается Всеукраинский день психолога.
23 апреля в Украине и мире отмечают ряд международных и национальных событий. В частности, это Всемирный день книги и авторского права, Всемирная ночь книги, Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях, Всеукраинский день психолога, День водителя школьного автобуса, Всемирный день лабораторий, Всемирный день настольного тенниса и День Шекспира. В Организации Объединенных Наций в этот день также отмечают День английского и испанского языков.

В разные годы 23 апреля произошли важные события:

  • В 1959 году был создан Союз журналистов Украины.
  • В 1975 году в Киеве открылся Музей книги и книгопечатания Украины, основанный в 1972 году.
  • В 1991 году парламент Украины принял закон о свободе совести.
  • В 2005 году на платформе YouTube было опубликовано первое видео под названием «Я в зоопарке».
  • В 2007 году во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
  • В 2014 году был создан второй батальон специального назначения Национальной гвардии Украины «Донбасс».

В этот день православные верующие чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Согласно церковной традиции, он родился в Каппадокии в зажиточной семье, с юности был воспитан в христианской вере и выбрал военную службу. Георгий открыто исповедовал христианство во времена гонений, отказался отречься от веры и был казнен по приказу императора.

В народной традиции в этот день верующие обращаются к святому с молитвами о защите, здоровье родных и близких, в частности военных.

Именины 23 апреля отмечают Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Александра и София.

