Як вийти на пенсію за віком, якщо бракує необхідного страхового стажу

Особа може укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на запитання щодо пенсій.

Цього разу до відомства звернулася особа з наступним запитанням: «Мені 64 роки, маю 14 років страхового стажу. Для виходу на пенсію за віком у 65 років бракує одного року стажу. Чи можу я протягом цього року сплачувати добровільні пенсійні внески і вийти на пенсію у 65 років?».

У ПФУ заявили: «Так, ви маєте таку можливість».

Там нагадали, що відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи, які досягли 16-річного віку та які не є пенсіонерами, можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом України.

Умовою для укладення такого договору є наявність відомостей про особу в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсій фонд зауважує, що добровільно сплачені страхові внески зараховуються до страхового стажу за той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Сплачувати добровільні страхові внески особа можете до моменту призначення пенсії, зокрема протягом року, якого вам бракує для виходу на пенсію у 65 років.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачувала страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску — 22 % мінімальної заробітної плати (у 2026 році — 1902,34 грн).

Страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

Від чого залежить розмір пенсії

У 2026 році механізм призначення пенсії за віком в Україні й надалі чітко визначений законодавчими нормами.

Розмір пенсії обчислюється за формулою, закріпленою в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У її основі — два ключові показники:

заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески;

коефіцієнт страхового стажу.

Фактична сума виплат залежить від двох основних чинників.

Перший — це тривалість страхового стажу: чим довше людина офіційно працювала і сплачувала внески, тим більшим буде відповідний коефіцієнт.

Другий — рівень заробітної плати: враховується лише офіційний дохід, із якого сплачувалися внески. Відповідно, чим вища «біла» зарплата, тим більшою буде пенсія.

Як визначається заробіток для розрахунку пенсії

Для розрахунку береться не просто фактична зарплата, а спеціально визначений показник. Його обчислюють як середню заробітну плату в Україні за три роки перед виходом на пенсію, помножену на індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Індивідуальний коефіцієнт — це середнє співвідношення особистої зарплати до середньої по країні за кожен місяць страхового стажу.

Основним періодом для врахування доходу є час після 1 липня 2000 року (за даними персоніфікованого обліку). Водночас можна додатково включити будь-які 60 місяців стажу до цієї дати, якщо вони підтверджені документально.

Як обчислюється коефіцієнт страхового стажу

Страховий стаж визначається у місяцях за весь період, коли особа була застрахована. Чим більше таких місяців, тим вищим буде коефіцієнт і, відповідно, розмір пенсії.

Для кожного місяця розраховується співвідношення індивідуальної зарплати до середньої зарплати по Україні за той самий період. Після цього всі значення усереднюються — так формується загальний коефіцієнт.

Отже, на розмір пенсії найбільше впливають:

офіційний страховий стаж;

рівень задекларованої заробітної плати;

співвідношення особистого доходу до середнього по країні.

Саме тому офіційне працевлаштування та повна сплата внесків безпосередньо визначають майбутній рівень пенсійних виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.