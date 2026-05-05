Как выйти на пенсию по возрасту, если не хватает необходимого страхового стажа

Лицо может заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы о пенсиях.

На этот раз в ведомство обратился человек со следующим вопросом: «Мне 64 года, имею 14 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию по возрасту в 65 лет не хватает одного года стажа. Могу ли я в течение этого года уплачивать добровольные пенсионные взносы и выйти на пенсию в 65 лет?».

В ПФУ заявили: «Да, вы имеете такую возможность».

Там напомнили, что в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся пенсионерами, могут добровольно уплачивать страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом Украины.

Условием для заключения такого договора является наличие сведений о лице в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Пенсионный фонд отмечает, что добровольно уплаченные страховые взносы засчитываются в страховой стаж за тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Уплачивать добровольные страховые взносы лицо может до момента назначения пенсии, в частности в течение года, которого вам не хватает для выхода на пенсию в 65 лет.

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивало страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса — 22 % минимальной заработной платы (в 2026 году — 1902,34 грн).

Страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.

От чего зависит размер пенсии

В 2026 году механизм назначения пенсии по возрасту в Украине по-прежнему четко определяется законодательными нормами.

Размер пенсии рассчитывается по формуле, закрепленной в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В ее основе — два ключевых показателя:

заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы;

коэффициент страхового стажа.

Фактический размер выплат зависит от двух основных факторов.

Первый — продолжительность страхового стажа: чем дольше человек официально работал и платил взносы, тем выше будет соответствующий коэффициент.

Второй — уровень заработной платы: учитывается только официальный доход, с которого уплачивались взносы. Соответственно, чем выше «белая» зарплата, тем больше будет пенсия.

Как определяется заработок для расчета пенсии

Для расчета берется не просто фактическая зарплата, а специально определенный показатель. Он рассчитывается как средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию, умноженная на индивидуальный коэффициент заработка.

Индивидуальный коэффициент — это среднее соотношение личной зарплаты к средней по стране за каждый месяц страхового стажа

Основным периодом для учета дохода является время после 1 июля 2000 года (по данным персонифицированного учета). При этом дополнительно можно включить любые 60 месяцев стажа до этой даты, если они подтверждены документально.

Как рассчитывается коэффициент страхового стажа

Страховой стаж определяется в месяцах за весь период, когда человек был застрахован. Чем больше таких месяцев, тем выше коэффициент и, соответственно, размер пенсии.

Для каждого месяца рассчитывается соотношение индивидуальной зарплаты к средней зарплате по Украине за тот же период. Затем все значения усредняются — так формируется общий коэффициент.

Таким образом, на размер пенсии больше всего влияют:

официальный страховой стаж;

уровень задекларированной заработной платы;

соотношение личного дохода к среднему по стране.

Именно поэтому официальное трудоустройство и полная уплата взносов напрямую определяют будущий уровень пенсионных выплат.

