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Через річку Десна відкрили тимчасову переправу, фото

14:53, 5 липня 2023
5 липня відбудованим мостом через річку Десна (Київський міст) поїхав перший транспорт.
Через річку Десна відкрили тимчасову переправу, фото
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
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У середу, 5 липня, відкрили рух тимчасовою переправою через річку Десна. Про це повідомив віце-прем'єр міністр з відновлення України Олексій Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер водіям не потрібно користуватися об’їздом, а це заощаджений час та зекономлені гроші громадян та бізнесу.

Обмеження руху поки стосуються тільки вантажного транспорту — проїхати ним зможуть вантажівки загальною масою до 18 тонн і навантаженням на вісь до 7 тонн.

Облаштування переправи зайняло близько року. Роботи були ускладнені тим, що на дні річки все ще перебували потужні боєприпаси, які потребували знешкодження. Окрім цього, всі роботи відбувались паралельно з ліквідацією наслідків перебування окупантів», - написав він.

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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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