На Одещині спіймали ухилянта, який сховався у вантажівці: фото

Прикордонники завадили «вантажному таксі» доставити ухилянта за кордон.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню за кордон військовозобов’язаного чоловіка. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

41-річний чоловік з Запорізької області через закритий телеграм-канал знайшов послуги «таксі» до сусідньої держави та отримав інструкцію своїх дій.

«Прибувши до м. Одеса ухилянт «завантажився» у вказаний транспортний засіб, аби бути непоміченим та безперешкодно проїхати транзитну ділянку автомобільної дороги Одеса-Рені.

За таку «мандрівку» він повинен був сплатити 300 доларів США водію фури, а бувши за кордоном надати 5000 доларів США організаторам поїздки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиправні плани не вдалось реалізувати, а осіб та транспортний засіб передано поліції.

Фото: dpsu.gov.ua

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