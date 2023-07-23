В Одесской области поймали уклониста, который спрятался в грузовике: фото

Пограничники помешали «грузовому такси» доставить уклониста за границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

41-летний мужчина из Запорожской области через закрытый телеграм-канала нашел услуги «такси» в соседнее государство и получил инструкцию своих действий.

«Прибыв в г. Одесса уклонист «загрузился» в указанное транспортное средство, чтобы быть незамеченным и беспрепятственно проехать транзитный участок автомобильной дороги Одесса-Рени.

За такое «путешествие» он должен был уплатить 300 долларов США водителю фуры, а будучи за границей предоставить 5000 долларов США организаторам поездки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что противоправные планы не удалось реализовать, а лица и транспортное средство переданы полиции.

Фото: dpsu.gov.ua

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