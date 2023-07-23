Обещают «помощь от ООН», а затем воруют все деньги: украинцев предупредили о мошенниках

Министерство социальной политики Украины предупредило граждан о мошенниках, использующих тему денежной помощи. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в популярных мессенджерах и соцсетях появляются мошеннические публикации с предложениями получить социальные выплаты якобы для украинцев от ВПП ООН и других международных организаций.
«Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут ворам.
При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.
Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:
доверять только официальным ресурсам:
официальный сайт Минсоцполитики
официальный сайт ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины" Украины»
официальный сайт платформы єДопомога
не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,
в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту,
соблюдать правила финансовой и кибергигиены», - говорится в сообщении.
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