Обещают «помощь от ООН», а затем воруют все деньги: украинцев предупредили о мошенниках

Мошенники для обмана граждан используют популярные мессенджеры и соцсети.

Министерство социальной политики Украины предупредило граждан о мошенниках, использующих тему денежной помощи. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в популярных мессенджерах и соцсетях появляются мошеннические публикации с предложениями получить социальные выплаты якобы для украинцев от ВПП ООН и других международных организаций.

«Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут ворам.

При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам:

официальный сайт Минсоцполитики

официальный сайт ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины" Украины»

официальный сайт платформы єДопомога

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,

в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту,

соблюдать правила финансовой и кибергигиены», - говорится в сообщении.

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