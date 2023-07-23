Обіцяють «допомогу від ООН», а потім крадуть всі гроші: українців попередили про шахраїв

Шахраї для обману громадян використовують популярні месенджери та соцмережі.

Міністерство соціальної політики України попередило громадян про шахраїв, які використовують тему грошової допомоги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що в популярних месенджерах та соцмережах з’являються шахрайські публікації із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців нібито від ВПП ООН та інших міжнародних організацій.

«Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

довіряти тільки офіційним ресурсам:

офіційний сайт Мінсоцполітики

офіційний сайт ДП "ІОЦ Мінсоцполітики України" України»

офіційний сайт платформи єДопомога

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,

дотримуватися правил фінансової та кібергігієни», - сказано у повідомленні.

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