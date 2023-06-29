Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

Реформа системи виконання покарань не скидає обертів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у своїх соцмережах, коментуючи ухвалені 29 червня закони.

«Вдячний народним депутатам за плідне голосування проектів 9185 (перше читання) та 8292 (у цілому).

9185 запроваджує пробаційний нагляд як самостійний різновид кримінального покарання - імплементуємо кращі європейські практики. На засудженого буде покладатися різний набір обовʼязків (носити засоби електронного моніторингу, пройти навчання чи програму роботи з ризикамиз тощо)

8292 адаптує вʼязничну систему до реалій війни та дає більше можливостей для належної евакуації вʼязниць та їх роботи у воєнний час; врегульовує відеонагляд, а також запроваджує на рівні закону наші платні послуги, які до цього часу впроваджувалися у якості експериментів постановами КМУ», - зазначив міністр.

Зокрема, відповідно до ухваленого закону (законопроект 8292) адміністрація місця попереднього ув’язнення має право використовувати аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби для запобігання втечам та вчиненню кримінальних правопорушень, порушенню встановленого законодавством порядку тримання під вартою та відбування покарання, а також забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, засуджених, персоналу установи попереднього ув’язнення та інших осіб, які перебувають на території установи попереднього ув’язнення.

При цьому адміністрація зобов’язана повідомити осіб, взятих під варту, засуджених та осіб, які заходять на територію установи попереднього ув’язнення, про застосування технічних засобів нагляду і контролю.

Також проект передбачає надання особам, взятим під варту, послуг із забезпечення поліпшених умов тримання.

Так, у слідчих ізоляторах за наявності технічної можливості можуть облаштовуватися камери з поліпшеними умовами тримання.

Розміщення осіб, взятих під варту, в камерах з поліпшеними умовами тримання здійснюється на платній основі та виключно в добровільному порядку. Оплата таких послуг здійснюється особою, взятою під варту, або іншими особами за власний рахунок

Порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання та надання особам, взятим під варту, платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання, а також перелік таких послуг визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Автор: Наталя Мамченко

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