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Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

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Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

13:52, 29 июня 2023
Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.
Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем
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Реформа системы исполнения наказаний не сбрасывает обороты. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в своих соцсетях, комментируя принятые 29 июня законы.

«Благодарен народным депутатам за плодотворное голосование проектов 9185 (первое чтение) и 8292 (в целом).

9185 вводит пробационный надзор как самостоятельную разновидность уголовного наказания – имплементируем лучшие европейские практики. На осужденного будет возлагаться разный набор обязанностей (носить средства электронного мониторинга, пройти обучение или программу работы с рисками и т.п.)

8292 адаптирует тюремную систему к реалиям войны и дает больше возможностей для надлежащей эвакуации тюрем и их работы в военное время; регулирует видеонаблюдение, а также внедряет на уровне закона наши платные услуги, которые до сих пор внедрялись в качестве экспериментов постановлениями КМУ», - отметил министр.

В частности, согласно принятому закону (законопроект 8292) администрация места предварительного заключения вправе использовать аудиовизуальные, электронные и другие технические средства для предотвращения побегов и совершения уголовных правонарушений, нарушения установленного законодательством порядка содержания под стражей и отбывания наказания, а также обеспечения безопасности лиц , взятых под стражу, осужденных, персонала учреждения предварительного заключения и других лиц, состоящих на территории учреждения предварительного заключения.

При этом администрация обязана уведомить лиц, заключенных под стражу, осужденных и лиц, входящих на территорию учреждения предварительного заключения, о применении технических средств надзора и контроля.

Также проект предусматривает предоставление лицам, заключенным под стражу, услуг по обеспечению улучшенных условий содержания.

Так, в следственных изоляторах при наличии технической возможности могут оборудоваться камеры с улучшенными условиями содержания.

Размещение лиц, заключенных под стражу, в камерах с улучшенными условиями содержания осуществляется на платной основе и исключительно в добровольном порядке. Оплата таких услуг производится лицом, заключенным под стражу, или другими лицами за свой счет

Порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания и предоставления лицам, заключенным под стражу, платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания, а также перечень таких услуг определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Автор: Наталья Мамченко

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