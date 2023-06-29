Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Реформа системы исполнения наказаний не сбрасывает обороты. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в своих соцсетях, комментируя принятые 29 июня законы.

«Благодарен народным депутатам за плодотворное голосование проектов 9185 (первое чтение) и 8292 (в целом).

9185 вводит пробационный надзор как самостоятельную разновидность уголовного наказания – имплементируем лучшие европейские практики. На осужденного будет возлагаться разный набор обязанностей (носить средства электронного мониторинга, пройти обучение или программу работы с рисками и т.п.)

8292 адаптирует тюремную систему к реалиям войны и дает больше возможностей для надлежащей эвакуации тюрем и их работы в военное время; регулирует видеонаблюдение, а также внедряет на уровне закона наши платные услуги, которые до сих пор внедрялись в качестве экспериментов постановлениями КМУ», - отметил министр.

В частности, согласно принятому закону (законопроект 8292) администрация места предварительного заключения вправе использовать аудиовизуальные, электронные и другие технические средства для предотвращения побегов и совершения уголовных правонарушений, нарушения установленного законодательством порядка содержания под стражей и отбывания наказания, а также обеспечения безопасности лиц , взятых под стражу, осужденных, персонала учреждения предварительного заключения и других лиц, состоящих на территории учреждения предварительного заключения.

При этом администрация обязана уведомить лиц, заключенных под стражу, осужденных и лиц, входящих на территорию учреждения предварительного заключения, о применении технических средств надзора и контроля.

Также проект предусматривает предоставление лицам, заключенным под стражу, услуг по обеспечению улучшенных условий содержания.

Так, в следственных изоляторах при наличии технической возможности могут оборудоваться камеры с улучшенными условиями содержания.

Размещение лиц, заключенных под стражу, в камерах с улучшенными условиями содержания осуществляется на платной основе и исключительно в добровольном порядке. Оплата таких услуг производится лицом, заключенным под стражу, или другими лицами за свой счет

Порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания и предоставления лицам, заключенным под стражу, платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания, а также перечень таких услуг определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Автор: Наталья Мамченко

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