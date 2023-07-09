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Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

17:00, 9 липня 2023
До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.
Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз
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Суддів, які уникли звільнення за наслідками кваліфікаційного оцінювання, будуть оцінювати знов. Відповідна процедура передбачена законопроектом 9455, який внесли до Верховної Ради 3 липня народні депутати Денис Маслов, Павло Павліш, Максим Дирдін, Микола Стефанчук та інші.

Він має назву про внесення зміни до пункту 20 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо завершення оцінювання суддів, стосовно яких Вищою радою правосуддя відмовлено в задоволенні подання про звільнення.

Отже, пропонується передбачити наступне.

Якщо Вищою радою правосуддя відмовлено в задоволенні подання колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення судді, він вважається таким, чию відповідність займаній посаді не оцінено відповідно до підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідних положень» Конституції України.

У такому разі оцінювання відповідності такого судді займаній посаді продовжується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України в пленарному складі зі стадії, визначеної Комісією з урахуванням мотивів рішення Вищої ради правосуддя про відмову в задоволенні подання про звільнення такого судді, включаючи рішення, прийняті Вищою радою правосуддя до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 20 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо завершення оцінювання суддів, стосовно яких Вищою радою правосуддя відмовлено в задоволенні подання про звільнення».

Нагадаємо, Вища рада правосуддя отримала 171 рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення суддів із посад на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України (невідповідність судді займаній посаді або відмова судді від проходження оцінювання).

Нагадаємо, що «Судово-юридичній газеті» також стали відомі деталі законопроекту про перевірку суддів і кандидатів в судді на поліграфі.

Крім того, нам стало відомо, як будуть перевіряти суддів Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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