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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

09:00, 16 липня 2023
Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .
До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись
Фото: скріншот / youtube.com/@CourtGovUa
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Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано в Чернігівській області.

Як повідомив у Раду правосуддя голова Чернігівського окружного адміністративного суду Юрій Скалозуб, 23 червня 2023 року близько 17:00 біля будинку судді в Чернігівському районні Чернігівської області до нього підійшов невідомий йому громадянин.  

Разом з нецензурною лайкою, незнайомець повідомив судді наступне: «Я тебе жду, буду пїдчікувати тебе на кожному сантиметрі, поняв, ти суддя. Готов прильоти по хаті, я орієнтіровку дам по твоїй хаті. Поняв?»

Слова незнайомця суддя Юрій Скалозуб розцінив як реальну загрозу для себе і своєї сім’ї. 

За заявою судді відділ дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУ НП в Чернігівської області розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні.

«Із зазначеного вбачається, що є місце факту погроз, які несуть психологічне навантаження та можуть призвести до посягання на моє життя і здоров’я та членів моєї сім’ї від інших осіб», - зазначив суддя у повідомленні для Ради правосуддя.

Нагадаємо, що у січні 2021 року Юрій Скалозуб скаржився у ВРП на дії НАБУ та Вищого антикорупційного суду. Так, суддя повідомив, що детективи НАБУ вилучили у нього під час обшуку мобільний телефон, хоча ухвала слідчого судді ВАКС не надавала детективам повноважень на вилучення мобільного телефону судді. У свою чергу ВАКС тоді відмовився надати адвокату судді для ознайомлення клопотання САП про арешт майна судді. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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