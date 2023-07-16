Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

Судья КСУ Галина Юровская прокомментировала содержание Решение о неконституционности санкции за перемещение товаров через границу с утаиванием от таможенного контроля

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассказала о ключевых деталях Решения КСУ, которым Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с сокрытием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

В Верховном Суде объяснили, какая трансформация может ожидать Большую Палату Верховного Суда

Нивелировать работу Большой Палаты без негативных последствий для дел, где КАС ВС является первой инстанцией, невозможно, - Станислав Кравченко.

Получивший дело суд не сможет требовать повторной уплаты судебного сбора в случае передачи ему дела по подсудности

Комитет по правам человека поддержал законопроект об избежании двойной уплаты судебного сбора.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

09:00, 16 июля 2023
Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.
К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться
Фото: скриншот / youtube.com/@CourtGovUa
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в Черниговской области.

Как сообщил в Совет правосудия председатель Черниговского окружного административного суда Юрий Скалозуб, 23 июня 2023 года около 17:00 у дома судьи в Черниговском районе Черниговской области к нему подошел неизвестный ему гражданин.

Вместе с нецензурной бранью, незнакомец сообщил судье следующее: «Я тебя жду, буду поджидать тебя на каждом сантиметре, понял, ты судья. Готов прилеты по дому, я ориентировку дам по твоему дому. Понял?»

Слова незнакомца судья Юрий Скалозуб расценил как реальную угрозу для себя и своей семьи.

По заявлению судьи, отдел дознания Черниговского районного управления полиции ГУ НП в Черниговской области начал досудебное расследование в уголовном производстве.

«Из указанного усматривается, что есть факт угроз, которые несут психологическую нагрузку и могут привести к посягательствам на мою жизнь и здоровье и членов моей семьи от других лиц», - отметил судья в сообщении для Совета правосудия.

Напомним, что в январе 2021 года Юрий Скалозуб жаловался в ВСП на действия НАБУ и Высшего антикоррупционного суда. Так, судья сообщил, что детективы НАБУ изъяли у него во время обыска мобильный телефон, хотя постановление следственного судьи ВАКС не давало детективам полномочий на изъятие мобильного телефона судьи. В свою очередь, ВАКС тогда отказался предоставить адвокату судьи для ознакомления ходатайство САП об аресте имущества судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду