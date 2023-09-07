Замість позбавлення волі – службове обмеження: у КК значно полегшили санкції за злочини, пов’язані з порушенням правил експлуатації військової техніки, які спричинили загибель людей

Верховна Рада ухвалила закон, за яким замість позбавлення волі за порушення правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тілесні ушкодження або загибель людини, передбачили можливість застосування службового обмеження.

6 вересня Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 9325, яким значно полегшила покарання за злочини, пов’язані з порушенням правил експлуатації військової техніки, які спричинили тілесні ушкодження або загибель людей.

Законопроект вносили народні депутати, аргументуючи тим, що визначені чинним Кримінальним кодексом види покарань за кримінальні правопорушення пов’язані із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння є надмірно суворими.

Зокрема, ч. 1 ст. 415 КК у чинній редакції визначає, що порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Згідно зі змінами, такий злочин буде каратися службовим обмеженням на строк до 1 року або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або триманням у дисциплінарному батальйоні до 1 року, або позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.

До змін, якщо відповідне порушення правил водіння або експлуатації машини спричинило загибель кількох осіб, військовослужбовець міг отримати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Відповідно до внесених Радою змін тепер такий злочин буде каратися службовим обмеженням на строк до 2 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або триманням у дисциплінарному батальйоні до 2 років, або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Також в новій редакції викладені статті 416 та 417 Кримінального кодексу.

До змін ст. 416 КК встановлювала, що порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 5 до 15 років.

А згідно закону, який ухвалила Рада, порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, буде каратися службовим обмеженням на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

Тяжкими наслідками вважатимуться наслідки, які полягають у заподіянні матеріальної шкоди (збитків) у вигляді безповоротної втрати літального апарату, корабля або якщо вартість відновлення (ремонту) літального апарату, корабля у шістдесят тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

До КВК внесені зміни, відповідно до яких протягом трьох днів після одержання копії вироку командир військової частини видає відповідний наказ, у якому зазначаються розмір відрахувань у дохід держави з грошового забезпечення засудженого військовослужбовця, строк, протягом якого він не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а також який строк не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Наказ оголошується по військовій частині і доводиться до відома засудженого військовослужбовця.

Автор: Наталя Мамченко

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