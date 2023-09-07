Вместо лишения свободы – служебное ограничение: в УК значительно облегчили санкции за преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники, повлекших за собой гибель людей

Верховная Рада приняла закон, согласно которому вместо лишения свободы за нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей телесные повреждения или гибель человека, предусмотрели возможность применения служебного ограничения.

6 сентября Верховная Рада приняла как закон законопроект 9325, которым значительно облегчила наказание за преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники, повлекших телесные повреждения или гибель людей.

Законопроект вносили народные депутаты, аргументируя тем, что определенные действующим Уголовным кодексом виды наказаний за уголовные правонарушения, связанные с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблеведения являются чрезмерно суровыми.

В частности, ч. 1 ст. 415 УК в действующей редакции определяет, что нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевший средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего, карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Согласно изменениям, такое преступление будет наказываться служебным ограничением сроком до 1 года или ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне до 1 года, или лишением свободы сроком от 1 до 5 лет.

До изменений, если соответствующее нарушение правил вождения или эксплуатации машины повлекло за собой гибель нескольких человек, военнослужащий мог получить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Согласно внесенным Радой изменениям теперь такое преступление будет караться служебным ограничением сроком до 2 лет или ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне до 2 лет, или лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

Также в новой редакции изложены статьи 416 и 417 Уголовного кодекса.

До изменений ст. 416 УК устанавливала, что нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия, карается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

А согласно закону, принятому Радой, нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия, будет караться служебным ограничением сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, либо содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет, либо лишением свободы сроком от пяти до пятнадцати лет.

Тяжелыми последствиями будут считать последствия, которые заключаются в причинении материального ущерба (убытков) в виде безвозвратной потери летательного аппарата, корабля или если стоимость восстановления (ремонта) летательного аппарата, корабля в шестьдесят тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В УИК внесены изменения, в соответствии с которыми в течение трех дней после получения копии приговора командир воинской части выдает соответствующий приказ, в котором указываются размер отчислений в доход государства с денежного довольствия осужденного военнослужащего, срок, в течение которого он не может быть повышен по должности, в военном звании, а также какой срок не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. Приказ объявляется по воинской части и доводится до сведения осужденного военнослужащего.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.