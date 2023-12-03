Чиновникам, які працюють з міжнародними донорами, будуть доплачувати до половини зарплати за таку співпрацю

Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

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Група депутатів від «Слуги народу», яка спеціалізується на реформі державної служби, зокрема, Віталій Безгін, внесла законопроект 10284, за яким пропонується доплачувати чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС.

Зокрема, до статті 52 Закону про державну службу, яка регулює надбавки, доплати, премії та компенсації, пропонується додати норму, за якою виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за програмою допомоги або грантом Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі, передбаченому бюджетом такої програми допомоги або гранту, але не більше 50% середньої заробітної плати такого державного службовця, обчисленої у порядку, встановленому Урядом.

Тобто, чиновники зможуть отримати до половини зарплатні додатково за співпрацю з донорами.

Також пропонується встановити, що фонд оплати праці державних службовців може також формуватися за рахунок грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Аналогічні зміни пропонується внести до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». А саме, що фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється не лише за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а й також коштів, які надходять до місцевого бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

А посадовій особі місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмою допомоги та/або грантом Європейського Союзу, урядів та/або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється за рахунок відповідних коштів виплата за додаткове навантаження у розмірі, передбаченому бюджетом такої програми або гранту, але не більше 50% середньої заробітної плати.

Як вказують автори, після початку повномасштабного російського вторгнення Україна зіштовхнулася з дефіцитом кваліфікованих кадрів, у зв’язку з вимушеною масовою міграцією населення за кордон.

Це також значним чином вплинуло, в тому числі, і на кадровий потенціал органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Через інфляційні процеси, рівень заробітної плати таких працівників постійно знижується і не забезпечує належний рівень життя. Це негативно впливає на мотивацію персоналу та змушує шукати альтернативу державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, з більш вищим рівнем оплати праці.

У зв'язку з цим органи виконавчої влади та місцевого самоврядування втрачають кваліфіковані кадри, що значним чином знижує їх потенційні можливості взяти участь у Проектах та Програмах. Таким чином, врегулювання питань фінансового стимулювання залучених до виконання Проектів та Програм працівників є важливим підґрунтям для активізації міжнародного муніципального партнерства та регіонального співробітництва.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав Закон про Державний бюджет на 2024 рік (законопроект 10000). Зокрема, він залишає прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів, що і у 2023 році. А саме, 2102 грн – для визначення базового розміру посадового окладу судді, для працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, та 1600 грн – для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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