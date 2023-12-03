Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

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Группа депутатов от «Слуги народа», специализирующаяся на реформе государственной службы, в частности Виталий Безгин, внесла законопроект 10284, по которому предлагается доплачивать чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС.

В частности, к статье 52 Закона о государственной службе, регулирующей надбавки, доплаты, премии и компенсации, предлагается добавить норму, согласно которой выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей по программе помощи или грантом Европейского Союза, правительств иностранных государств , международных организаций, донорских учреждений, устанавливается руководителем государственной службы государственному служащему по представлению его непосредственного руководителя в размере, предусмотренном бюджетом такой программы пособия или гранта, но не более 50% средней заработной платы такого государственного служащего, исчисленной в порядке, установленном Правительством.

То есть чиновники смогут получить до половины зарплаты дополнительно за сотрудничество с донорами.

Также предлагается установить, что фонд оплаты труда государственных служащих может формироваться за счет грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Аналогичные изменения предлагается внести в Закон «О службе в органах местного самоуправления». А именно, что финансовое обеспечение службы в органах местного самоуправления осуществляется не только за счет средств соответствующих местных бюджетов, но и средств, поступающих в местный бюджет в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

А должностному лицу местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с исполнением обязанностей по программе помощи и/или грантом Европейского Союза, правительств и/или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, устанавливается за счет соответствующих средств выплата за дополнительную нагрузку в размере, предусмотренном бюджетом такой программы или гранта, но не более 50% от средней заработной платы.

Как указывают авторы, после начала полномасштабного российского вторжения Украина столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров в связи с вынужденной массовой миграцией населения за границу.

Это также значительно повлияло, в том числе, и на кадровый потенциал органов исполнительной власти и местного самоуправления. Из-за инфляционных процессов уровень заработной платы таких работников постоянно снижается и не обеспечивает надлежащий уровень жизни. Это негативно влияет на мотивацию персонала и заставляет искать альтернативу государственной службе и службе в органах местного самоуправления с более высоким уровнем оплаты труда.

В этой связи органы исполнительной власти и местного самоуправления теряют квалифицированные кадры, что значительно снижает их потенциальные возможности принять участие в Проектах и Программах. Таким образом, урегулирование вопросов финансового стимулирования привлеченных к выполнению проектов и программ работников является важной основой для активизации международного муниципального партнерства и регионального сотрудничества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал Закон о Государственном бюджете на 2024 год (законопроект 10000). В частности, он оставляет прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году. А именно, 2102 грн – для определения базового размера должностного оклада судьи, для работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, и 1600 грн – для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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