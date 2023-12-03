Представник відповідача заховав свій телефон в кабінеті судді, а потім відмовився повідомити, чи здійснювався запис розмов судді

Учасник процесу заховав телефон серед справ, що лежали в кабінеті судді, відтак телефон вилучила поліція.

Неприємний для судової влади інцидент днями стався в Голосіївському районному суді міста Києва.

Як повідомив суддя Голосіївського райсуду Юрій Мазур, у нього в провадженні знаходиться цивільна справа про визнання договорів дарування недійсними.

Під час розгляду зазначеної справи, як зазначив суддя, представник відповідача поводив себе не коректно, зокрема вступив у перепалку з суддею, а потім відмовився реагувати на зауваження судді. Через це рішенням Юрія Мазура чоловік був видалений із «зали судових засідань».

Нюанс полягав також в тому, що залою судових засідань був власний кабінет судді Юрія Мазура, де він час від часу розглядає справи, оскільки у звичайних залах судових засідань переважно відбувається розгляд кримінальних проваджень.

Втім, як виявилося, перед тим як покинути кабінет судді, представник відповідача таємно залишив свій мобільний телефон на столі секретаря судового засідання, заховавши його серед судових справ.

Через 20 хвилин після закінчення судового засідання представник відповідача раптом попросив віддати йому мобільний телефон, який він нібито випадково забув в кабінеті судді.

Після цього мобільний телефон представника був дійсно виявлений серед справ, що лежали на столі секретаря судового засідання.

Оскільки у судді виникла підозра, що телефон був залишений в кабінеті з увімкненим диктофоном, то Юрій Мазур попросив чоловіка продемонструвати телефон на наявність дії режиму звукозапису.

Втім, представник відповідача у категоричній формі відмовився надати телефон для огляду.

При цьому телефон у цей час залишався у кабінеті судді.

Після відмови представника відповідача надати для огляду телефон, помічник судді викликав поліцію.

Однак громадянин відмовився добровільно надати телефон для огляду і поліцейським.

У підсумку, помічник судді написав заяву при вчинення кримінального правопорушення, а поліція вилучила мобільний телефон з кабінету судді і помістила його у пакет для доказів.

Також, було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

На думку Юрія Мазура, представник відповідача таким оригінальним способом намагався отримати інформацію з кабінету судді про розмови судді, помічника судді та секретаря судового засідання з приводу розгляду та прийняття судового рішення у справі, де він є представником.

Оцінку подіям у Голосіївському райсуді Києва тепер має надати Вища рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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