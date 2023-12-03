Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Представник відповідача заховав свій телефон в кабінеті судді, а потім відмовився повідомити, чи здійснювався запис розмов судді

14:00, 3 грудня 2023
Учасник процесу заховав телефон серед справ, що лежали в кабінеті судді, відтак телефон вилучила поліція.
Представник відповідача заховав свій телефон в кабінеті судді, а потім відмовився повідомити, чи здійснювався запис розмов судді
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Неприємний для судової влади інцидент днями стався в Голосіївському районному суді міста Києва.

Як повідомив суддя Голосіївського райсуду Юрій Мазур, у нього в провадженні знаходиться цивільна справа про визнання договорів дарування недійсними.

Під час розгляду зазначеної справи, як зазначив суддя, представник відповідача поводив себе не коректно, зокрема вступив у перепалку з суддею, а потім відмовився реагувати на зауваження судді. Через це рішенням Юрія Мазура чоловік був видалений із «зали судових засідань».

Нюанс полягав також в тому, що залою судових засідань був власний кабінет судді Юрія Мазура, де він час від часу розглядає справи, оскільки у звичайних залах судових засідань переважно відбувається розгляд кримінальних проваджень.  

Втім, як виявилося, перед тим як покинути кабінет судді, представник відповідача таємно залишив свій мобільний телефон на столі секретаря судового засідання, заховавши його серед судових справ.

Через 20 хвилин після закінчення судового засідання представник відповідача раптом попросив віддати йому мобільний телефон, який він нібито випадково забув в кабінеті судді.

Після цього мобільний телефон представника був дійсно виявлений серед справ, що лежали на столі секретаря судового засідання.

Оскільки у судді виникла підозра, що телефон був залишений в кабінеті з увімкненим диктофоном, то Юрій Мазур попросив чоловіка продемонструвати телефон на наявність дії режиму звукозапису.

Втім, представник відповідача у категоричній формі відмовився надати телефон для огляду.

При цьому телефон у цей час залишався у кабінеті судді.

Після відмови представника відповідача надати для огляду телефон, помічник судді викликав поліцію.

Однак громадянин відмовився добровільно надати телефон для огляду і поліцейським.

У підсумку, помічник судді написав заяву при вчинення кримінального правопорушення, а поліція вилучила мобільний телефон з кабінету судді і помістила його у пакет для доказів.

Також, було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

На думку Юрія Мазура, представник відповідача таким оригінальним способом намагався отримати інформацію з кабінету судді про розмови судді, помічника судді та секретаря судового засідання з приводу розгляду та прийняття судового рішення у справі, де він є представником.

Оцінку подіям у Голосіївському райсуді Києва тепер має надати Вища рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області