Представитель ответчика спрятал свой телефон в кабинете судьи, а затем отказался сообщить, осуществлялась ли запись разговоров судьи

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Представитель ответчика спрятал свой телефон в кабинете судьи, а затем отказался сообщить, осуществлялась ли запись разговоров судьи

14:00, 3 декабря 2023
Участник процесса спрятал телефон среди лежавших в кабинете судьи дел, в результате телефон изъяла полиция.
Представитель ответчика спрятал свой телефон в кабинете судьи, а затем отказался сообщить, осуществлялась ли запись разговоров судьи
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Неприятный для судебной власти инцидент на днях произошел в Голосеевском районном суде Киева.

Как сообщил судья Голосеевского райсуда Юрий Мазур, у него в производстве находится гражданское дело о признании договоров дарения недействительными.

При рассмотрении указанного дела, как отметил судья, представитель ответчика вел себя некорректно, в частности вступил в перепалку с судьей, а затем отказался реагировать на замечания судьи. Поэтому решением Юрия Мазура мужчина был удален из «зала судебных заседаний».

Нюанс заключался также в том, что залом судебных заседаний был кабинет судьи Юрия Мазура, где он время от времени рассматривает дела, поскольку в обычных залах судебных заседаний в основном происходит рассмотрение уголовных производств.

Впрочем, как оказалось, перед тем, как покинуть кабинет судьи, представитель ответчика тайно оставил свой мобильный телефон на столе секретаря судебного заседания, спрятав его среди судебных дел.

Через 20 минут после окончания судебного заседания представитель ответчика вдруг попросил отдать ему мобильный телефон, который он случайно забыл в кабинете судьи.

После этого мобильный телефон представителя был действительно обнаружен среди дел, лежавших на столе секретаря судебного заседания.

Поскольку у судьи возникло подозрение, что телефон был оставлен в кабинете с включенным диктофоном, Юрий Мазур попросил мужчину продемонстрировать телефон на наличие включенного режима аудиозаписи.

Однако представитель ответчика категорически отказался предоставить телефон для осмотра.

При этом его телефон все это время оставался в кабинете судьи.

После отказа представителя ответчика предоставить для осмотра телефон, помощник судьи вызвал полицию.

Однако гражданин отказался добровольно предоставить телефон для осмотра и полицейским.

В итоге помощник судьи написал заявление о совершении уголовного правонарушения, а полиция изъяла мобильный телефон из кабинета судьи и поместила его в пакет для доказательств.

Также было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

По мнению Юрия Мазура, представитель ответчика таким оригинальным способом пытался получить информацию из кабинета судьи о разговорах судьи, помощника судьи и секретаря судебного заседания о рассмотрении и принятии судебного решения по делу, где он является представителем.

Оценку инциденту в Голосеевском райсуде Киева теперь должен дать Высший совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва