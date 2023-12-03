Представитель ответчика спрятал свой телефон в кабинете судьи, а затем отказался сообщить, осуществлялась ли запись разговоров судьи

Участник процесса спрятал телефон среди лежавших в кабинете судьи дел, в результате телефон изъяла полиция.

Неприятный для судебной власти инцидент на днях произошел в Голосеевском районном суде Киева.

Как сообщил судья Голосеевского райсуда Юрий Мазур, у него в производстве находится гражданское дело о признании договоров дарения недействительными.

При рассмотрении указанного дела, как отметил судья, представитель ответчика вел себя некорректно, в частности вступил в перепалку с судьей, а затем отказался реагировать на замечания судьи. Поэтому решением Юрия Мазура мужчина был удален из «зала судебных заседаний».

Нюанс заключался также в том, что залом судебных заседаний был кабинет судьи Юрия Мазура, где он время от времени рассматривает дела, поскольку в обычных залах судебных заседаний в основном происходит рассмотрение уголовных производств.

Впрочем, как оказалось, перед тем, как покинуть кабинет судьи, представитель ответчика тайно оставил свой мобильный телефон на столе секретаря судебного заседания, спрятав его среди судебных дел.

Через 20 минут после окончания судебного заседания представитель ответчика вдруг попросил отдать ему мобильный телефон, который он случайно забыл в кабинете судьи.

После этого мобильный телефон представителя был действительно обнаружен среди дел, лежавших на столе секретаря судебного заседания.

Поскольку у судьи возникло подозрение, что телефон был оставлен в кабинете с включенным диктофоном, Юрий Мазур попросил мужчину продемонстрировать телефон на наличие включенного режима аудиозаписи.

Однако представитель ответчика категорически отказался предоставить телефон для осмотра.

При этом его телефон все это время оставался в кабинете судьи.

После отказа представителя ответчика предоставить для осмотра телефон, помощник судьи вызвал полицию.

Однако гражданин отказался добровольно предоставить телефон для осмотра и полицейским.

В итоге помощник судьи написал заявление о совершении уголовного правонарушения, а полиция изъяла мобильный телефон из кабинета судьи и поместила его в пакет для доказательств.

Также было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

По мнению Юрия Мазура, представитель ответчика таким оригинальным способом пытался получить информацию из кабинета судьи о разговорах судьи, помощника судьи и секретаря судебного заседания о рассмотрении и принятии судебного решения по делу, где он является представителем.

Оценку инциденту в Голосеевском райсуде Киева теперь должен дать Высший совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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