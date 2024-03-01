Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

Кабмін постановою від 27 лютого 2024 р. № 218 затвердив Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією. Це спрямовано на запровадження нових засібів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри й впровадження Європейського цифрового гаманця.

Користувачі електронних сервісів отримають засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС, зможуть обирати, де отримати засіб електронної ідентифікації, використовувати засоби електронної ідентифікації під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.

У майбутньому користувачі зможуть використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям зберігати в електронній формі свої ідентифікаційні дані (еID), користуватися й ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Так, адміністратор інтегрованої системи електронної ідентифікації — державне підприємство ДІЯ (адміністратор системи) здійснює формування, підтримку в актуальному стані та публікацію на веб-сайті системи переліку. Доступ до переліку є вільним та здійснюється через електронні комунікаційні мережі загального користування.

Для включення схем електронної ідентифікації до переліку надавачі послуг електронної ідентифікації подають Мінцифри у паперовій або електронній формі, зокрема з використанням системи, документи, в тому числі заяву. Мінцифри за результатами розгляду заяви та поданих документів протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про включення схеми електронної ідентифікації до переліку або надсилає заявнику вмотивовану відмову.

Нагадаємо, раніше Мінцифра представила Дію як претендента для реалізації проєкту європейського цифрового гаманця (програма для зберігання та використання ідентифікаційних даних), що дасть змогу відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти тощо.

Європейська комісія у 2014 році прийняла Регламент ЄС про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій (Регламент eiDAS). У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

Автор: Наталя Мамченко

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