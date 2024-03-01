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Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией

В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием для каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.

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Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией

17:22, 1 марта 2024
В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием для каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.
Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией
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Кабмин постановлением от 27 февраля 2024 г. №218 утвердил Порядок ведения перечня схем электронной идентификации, кошельков с цифровой идентификацией. Это направлено на внедрение новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия и внедрение Европейского цифрового кошелька.

Пользователи электронных сервисов получат средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС, смогут выбирать, где получить средство электронной идентификации, использовать средства электронной идентификации при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг.

В будущем пользователи смогут использовать цифровой кошелек, который позволит людям сохранять в электронной форме свои идентификационные данные (еID), пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг.

Так, администратор интегрированной системы электронной идентификации – государственное предприятие ДІЯ (администратор системы) осуществляет формирование, поддержку в актуальном состоянии и публикацию на веб-сайте системы перечня. Доступ к списку свободен и осуществляется через электронные коммуникационные сети общего пользования.

Для включения схем электронной идентификации в перечень поставщиков услуг электронной идентификации подают Минцифры в бумажной или электронной форме, в частности с использованием системы, документы, в том числе заявление. Минцифры по результатам рассмотрения заявления и поданных документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о включении схемы электронной идентификации в перечень или посылает заявителю мотивированный отказ.

Напомним, ранее Минцифра представила Дію как претендента для реализации проекта европейского цифрового кошелька (программа для хранения и использования идентификационных данных), что позволит открывать банковский счет онлайн, иметь постоянный доступ к водительским правам в телефоне, пользоваться электронной подписью, получать электронные медицинские рецепты и т.д.

Европейская комиссия в 2014 году приняла Регламент ЕС об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций (Регламент eiDAS). В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.

Автор: Наталя Мамченко 

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