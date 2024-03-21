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Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

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Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

09:16, 21 березня 2024
Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.
Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд
Джерело ілюстративного зображення: ЗМІ
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Третій апеляційний адміністративний суд (місто Дніпро) днями розглянув апеляційну скаргу Запорізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не погодився з рішенням суду першої інстанції на користь вже мобілізованого громадянина.

Як зазначено у матеріалах справи, мешканець міста Запоріжжя працював на посаді машиніста тепловозу у залізничному цеху ПАТ «Запоріжсталь». Відповідно до наказу Міністерства економіки від 23 грудня 2022 року «Про бронювання військовозобов’язаних за ПАТ «Запоріжсталь», підприємство забронювало на період мобілізації та на період дії воєнного стану певну кількість військовозобов’язаних, список яких був наданий Міністерству економіки.

Незважаючи на це, 24 травня 2023 року машиніста доставили у Запорізьке РТЦК та СП, 25 травня наказом начальника РТЦК призвали на військову службі під час мобілізації, а вже 26 травня він був зарахований до списків особового складу батальйону десантно-штурмових військ ЗСУ.

Громадянин зазначив, що повідомив уповноваженим особам ТЦК про наявність у нього бронювання, однак зазначена інформація була проігнорована.

У своєму позові громадянин вказав, що його мобілізували незаконно, при цьому працівники ТЦК та СП фактично відмовилися здійснити перевірку наявності у нього підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

В ТЦК та СП з позицією чоловіка не погодилися та повідомили суду, що громадянин сам не розповів працівникам РТЦК що має право на відстрочку від мобілізації. Представник центру комплектування також зазначив, що в обласному ТЦК, куди привезли військовозобов’язаних з різних міст, на загальних зборах усім, хто мав якійсь особисті проблеми або мав бронювання, було запропоновано вийти зі строю. Однак машиніст «Запоріжсталі» чомусь не скористався наданою військовозобов’язаним можливістю.

Також у ТЦК поскаржилися на те, що підприємство «Запоріжсталь» самовільно змінило військово-облікову спеціальність чоловіка. Так, згідно з військовим квитком, він є водієм військового автомобіля. Проте підприємство, надсилаючи списки заброньованих у Міністерство економіки, вказало, що військова спеціальність громадянина – «перевезення автомобільним транспортом».

Таким чином, у ТЦК зазначили, що бронювання ПАТ «Запоріжсталь» машиніста тепловозу було незаконною дією.

Дослідивши позицію сторін, Запорізький окружний адміністративний суд вказав, що працівник «Запоріжсталі», згідно до наказу Міністерства економіки, дійсно був заброньований до 23 червня 2023 року.  Відповідач, тобто органи ТЦК, нічого не зробили для того, щоб з’ясувати, чи має машиніст тепловозу право на відстрочку від мобілізації.

Суд нагадав, що ТЦК мають обов’язок перевіряти наявність чи відсутність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації на військову службу.

«На переконання суду, позивач не може нести відповідальність за належність доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, позаяк така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач, Генеральним штабом ЗСУ, Командуванням Сухопутних військ ЗСУ та Запорізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а не від дій позивача», - вказано у рішенні суду першої інстанції.

Відтак, Запорізький окружний адміністративний суд 19 жовтня 2023 року скасував наказ начальника РТЦК від 25 травня в частині призову та направлення для проходження військової служби під час мобілізації працівника ПАТ «Запоріжсталь».

Також був визнаний протиправним наказ командира військової частини про зарахування машиніста тепловозу до списків особового складу військової частини.

З рішенням суду першої інстанції не погодилися у Запорізькому РТЦК та подали апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі було зазначено, що ПАТ «Запоріжсталь» самовільно змінило військово-облікову спеціальність громадянина, приховало це від Міністерства економіки та неправомірно здійснило бронювання машиніста тепловозу.

За зазначених обставин, як вважають у РТЦК, навіть при наявності у чоловіка документів, підтверджуючих факт його бронювання, він у будь-якому випадку міг бути мобілізований як військовозобов’язаний з необхідною військово-обліковою спеціальністю.

Дослідивши позиції сторін, суд апеляційної інстанції також вказав, що станом на 25 травня 2023 року машиніст тепловозу дійсно був заброньований ПАТ «Запоріжсталь».

Обов`язок щодо перевірки наявності підстав для відстрочки від призову під час мобілізації на військову службу, зазначив суд, покладено на районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а тому відповідач особисто мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією.

Що стосується питання коректності зазначення військово-облікової спеціальності громадянина, то суд вказав, що з часу прийняття наказу Міністерства економіки від 23 грудня 2023 року і до 25 травня 2023 року, органи ТЦК мали можливість вирішити питання відповідності вказаної у наказі Міністерства економіки військово-облікової спеціальності чоловіка. Втім, цього зроблено РТЦК не було.

Відтак, 13 березня 2024 року Третій апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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