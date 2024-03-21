Работника, у которого было бронирование, принудительно мобилизовали и отправили в воинскую часть: что решил суд

Суд установил незаконность действий ТЦК и отметил, что территориальные центры комплектования должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.

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Третий апелляционный административный суд (город Днепр) на днях рассмотрел апелляционную жалобу Запорожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который не согласился с решением первой инстанции в пользу уже мобилизованного гражданина.

Как отмечено в материалах дела, житель Запорожья работал в должности машиниста тепловоза в железнодорожном цехе ПАО «Запорожсталь». Согласно приказу Министерства экономики от 23 декабря 2022 года «О бронировании военнообязанных по ПАО «Запорожсталь», предприятие забронировало на период мобилизации и на период действия военного положения определенное количество военнообязанных, список которых был предоставлен Министерству экономики.

Несмотря на это, 24 мая 2023 года машиниста доставили в Запорожское РТЦК и СП, 25 мая приказом начальника РТЦК призвали на военную службу во время мобилизации, а уже 26 мая он был зачислен в списки личного состава батальона десантно-штурмовых войск ВСУ.

Гражданин отметил, что сообщил уполномоченным лицам ТЦК о наличии у него бронирования, однако указанная информация была ими проигнорирована.

В своем иске гражданин указал, что его мобилизовали незаконно, при этом работники ТЦК и СП фактически отказались проверить наличие у него оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.

В ТЦК и СП с позицией мужчины не согласились и сообщили суду, что гражданин сам не рассказал работникам РТЦК, что имеет право на отсрочку от мобилизации. Представитель центра комплектования также отметил, что в областном ТЦК, куда привезли военнообязанных из разных городов, на общем собрании всем, кто имел какие-либо личные проблемы или имел бронирование, было предложено выйти из строя. Однако машинист «Запорожстали» почему-то не воспользовался предоставленной военнообязанным возможностью.

Также в ТЦК пожаловались, что предприятие «Запорожсталь» самовольно изменило военно-учетную специальность мужчины. Так, согласно военному билету, он является водителем военного автомобиля. Однако предприятие, направляя списки забронированных лиц в Министерство экономики, указало, что военная специальность гражданина – «перевозка автомобильным транспортом».

Таким образом, в ТЦК отметили, что бронирование ПАО "Запорожсталь" машиниста тепловоза было незаконным действием.

Изучив позицию сторон, Запорожский окружной административный суд указал, что работник «Запорожстали», согласно приказу Министерства экономики, действительно был забронирован до 23 июня 2023 года. Ответчик, то есть органы ТЦК, ничего не сделали для того, чтобы выяснить, имеет ли машинист тепловоза право на отсрочку от мобилизации.

Суд напомнил, что ТЦК обязаны проверять наличие или отсутствие оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации на военную службу.

«По убеждению суда, истец не может нести ответственность за принадлежность доведения до ответчика информации об отсрочке от призыва, так как такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, Генеральным штабом ВСУ, Командованием Сухопутных войск ВСУ и Запорожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не от действий истца», – указано в решении суда первой инстанции.

Запорожский окружной административный суд 19 октября 2023 года отменил приказ начальника РТЦК от 25 мая в части призыва и направления для прохождения военной службы во время мобилизации работника ПАО «Запорожсталь».

Также был признан противоправным приказ командира воинской части о зачислении машиниста тепловоза в списки личного состава воинской части.

С решением суда первой инстанции не согласились в Запорожском РТЦК и подали апелляционную жалобу.

В апелляционной жалобе было отмечено, что ПАО «Запорожсталь» самовольно изменило военно-учетную специальность гражданина, скрыло это от Министерства экономики и неправомерно забронировало машиниста тепловоза.

При указанных обстоятельствах, как считают в РТЦК, даже при наличии у мужчины документов, подтверждающих факт его бронирования, он в любом случае мог быть мобилизован как военнообязанный с необходимой военно-учетной специальностью.

Изучив позиции сторон, суд апелляционной инстанции также указал, что по состоянию на 25 мая 2023 года машинист тепловоза действительно был забронирован ПАО «Запорожсталь».

Обязанность по проверке наличия оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации на военную службу, отметил суд, возложена на районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, поэтому ответчик лично должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку от призыва по мобилизации.

Что касается вопроса корректности указания военно-учетной специальности гражданина, то суд указал, что с момента принятия приказа Министерства экономики от 23 декабря 2023 года и до 25 мая 2023 года, органы ТЦК имели возможность решить вопрос соответствия указанной в приказе Министерства экономики военно-учетной специальности мужчины. Впрочем, этого РТЦК не сделало.

Таким образом, 13 марта 2024 года Третий апелляционный административный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Автор: Вячеслав Хрипун

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