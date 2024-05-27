Постачальники мобільного зв’язку повинні будуть надавати інформацію з обмеженим доступом на запити Єврокомісії

Верховна Рада ухвалила закон про спільну роумінгову зону України та ЄС, який передбачає певні обов’язки для постачальників послуг з надання даних з обмеженим доступом на запити Органу європейських регуляторів електронних комунікацій.

Верховна Рада 22 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 10265 щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу.

Закон вводиться в дію з дня, визначеного Україною та Європейським Союзом у рішенні Комітету Асоціації ЄС – Україна у торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Закон передбачає, що постачальники електронних комунікаційних мереж повинні будуть надавати інформацію з обмеженим доступом зокрема на запити Єврокомісії, що надійшли через Нацкомісію.

Так, відповідно до закону регуляторний орган (Національна комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку) може вимагати від постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг, інших суб’єктів господарювання, які надають пов'язані засоби або пов'язані послуги у сфері електронних комунікацій, користувачів радіочастотного спектра, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надання у письмовій та/або електронній формі інформації, пов'язаної з умовами загальної авторизації, правом користування радіочастотним спектром і ресурсами нумерації, та в інших випадках, передбачених законом.

Якщо інформації недостатньо для того, щоб регуляторний орган виконував свої повноваження, у тому числі для надання інформації Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) або Агентству з підтримки BEREC (Офісу BEREC), таку інформацію регуляторний орган може запитувати в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій або тісно пов’язаних секторах, незалежно від форми власності.

Зазначені суб'єкти (зокрема постачальники електронних комунікаційних мереж, послуг тощо) зобов'язані надавати на запити до Нацкомісії інформацію, у тому числі фінансову інформацію та інформацію з обмеженим доступом (крім службової інформації та державної таємниці), що запитується для виконання регуляторним органом повноважень, передбачених цим Законом, відповідно до зазначених у запиті строків, рівнів деталізації та змісту запиту, а також надавати інформацію на обґрунтовані запити BEREC або Офісу BEREC, Європейської Комісії, що надходять через Нацкомісію.

Нацкомісія своєчасно та в повному обсязі надає на запит BEREC та/або Офісу BEREC документи, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання ними своїх завдань, а також сприяє у зборі інформації на запити BEREC або Офісу BEREC до інших суб’єктів.

Комісія на підставі запиту BEREC та/або Офісу BEREC може в межах повноважень вимагати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, суб’єктів господарювання, які надають пов'язані засоби або пов'язані послуги у сфері електронних комунікацій, користувачів радіочастотного спектра, а також інших суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій або у тісно пов’язаних секторах, надання у письмовій та/або електронній формі відповідних документів, статистичної та іншої інформації.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, суб’єкти господарювання, які надають пов'язані засоби або пов'язані послуги у сфері електронних комунікацій, користувачі радіочастотного спектра, а також інші суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій або у тісно пов’язаних секторах, зобов'язані у строки, визначені в запиті, надати запитувані регуляторним органом документи, статистичну та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім службової інформації та державної таємниці).

Даний закон ухвалено на виконання зокрема Директиви (ЄС) 2018/1972, відповідно до якої держави-члени забезпечують, щоб суб’єкти господарювання, що надають електронні комунікаційні мережі та послуги, пов’язані засоби або пов’язані послуги, надавали всю інформацію, включаючи фінансову інформацію, необхідну національним регуляторним органам, іншим компетентним органам та BEREC для забезпечення відповідності положенням, рішенням або висновкам, ухваленим відповідно до цієї Директиви та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1971.

Якщо інформація не надається НРО (Національному регуляторному органу) своєчасно, BEREC або Офіс BEREC можуть звернутися з обґрунтованим запитом до інших НРО та інших компетентних органів відповідної держави-члена або безпосередньо до відповідних підприємств, що надають електронні комунікаційні мережі, послуги та супутні засоби.

BEREC або Офіс BEREC повідомляють НРО, які не надали інформацію про запити відповідно до першого абзацу.

На запит BEREC або Офісу BEREC, НРО повинні допомагати BEREC у зборі інформації.

Автор: Наталя Мамченко

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