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Поставщики мобильной связи должны будут предоставлять информацию с ограниченным доступом по запросам Еврокомиссии

14:01, 27 мая 2024
Верховная Рада приняла закон о совместной роуминговой зоне Украины и ЕС, предусматривающий определенные обязанности для поставщиков услуг по предоставлению данных с ограниченным доступом по запросам Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций.
Поставщики мобильной связи должны будут предоставлять информацию с ограниченным доступом по запросам Еврокомиссии
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Верховная Рада 22 мая приняла в целом в качестве закона законопроект 10265 об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга.

Закон вводится в действие со дня, установленного Украиной и Европейским Союзом в решении Комитета Ассоциации ЕС – Украина в торговом составе о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.

Закон предусматривает, что поставщики электронных коммуникационных сетей должны будут предоставлять информацию с ограниченным доступом на поступившие через Нацкомиссию запросы, в частности, от Еврокомиссии.

Так, в соответствии с законом регуляторный орган (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи) может требовать от поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг, других субъектов хозяйствования, предоставляющих связанные средства или услуги в сфере электронных коммуникаций, пользователей радиочастотного спектра, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления предоставление в письменной и/или электронной форме информации, связанной с условиями общей авторизации, правом пользования радиочастотным спектром и ресурсами нумерации и в других случаях, предусмотренных законом.

Если информации недостаточно для того, чтобы регуляторный орган выполнял свои полномочия, в том числе для предоставления информации Органу европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) или Агентству по поддержке BEREC (Офиса BEREC), такую информацию регуляторный орган может запрашивать у других предприятий. осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций или тесно связанных секторах независимо от формы собственности.

Указанные субъекты (в том числе поставщики электронных коммуникационных сетей, услуг и т.д.) обязаны предоставлять на запросы в Нацкомиссию информацию, в том числе финансовую информацию и информацию с ограниченным доступом (кроме служебной информации и государственной тайны), которая запрашивается для исполнения регуляторным органом полномочий , предусмотренных настоящим Законом, в соответствии с указанными в запросе сроками, уровнями детализации и содержания запроса, а также предоставлять информацию на обоснованные запросы BEREC или Офиса BEREC, Европейской Комиссии, поступающие через Нацкомиссию.

Нацкомиссия своевременно и в полном объеме предоставляет по запросу BEREC и/или Офису BEREC документы, статистическую и другую информацию, необходимую для выполнения ими своих задач, а также способствует сбору информации по запросам BEREC или Офису BEREC к другим субъектам.

Комиссия на основании запроса BEREC и/или Офиса BEREC может в пределах полномочий требовать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, субъектов хозяйствования, предоставляющих связанные средства или консультационные услуги в сфере электронных коммуникаций, пользователей радиочастотного спектра, а также других субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций или в тесно связанных секторах, предоставление в письменной и/или электронной форме соответствующих документов, статистической и другой информации.

Центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг, субъекты хозяйствования, оказывающие связанные средства или связанные услуги в сфере электронных коммуникаций, пользователи радиочастотного спектра, а также другие субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность в сфере электронных коммуникаций или в тесно связанных секторах, обязаны в сроки, определенные в запросе, предоставить запрашиваемые регуляторным органом документы, статистическую и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом ( кроме служебной информации и государственной тайны).

Данный закон принят во исполнение в частности Директивы (ЕС) 2018/1972, согласно которой государства-члены обеспечивают, чтобы предприятия, предоставляющие электронные коммуникационные сети и услуги, связанные средства или связанные услуги, предоставляли всю информацию, включая финансовую информацию, необходимую национальным регуляторным органам, другим компетентным органам и BEREC для обеспечения соответствия положениям, решениям или выводам, принятым в соответствии с настоящей Директивой и Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2018/1971.

Если информация не предоставляется НРО (Национальному регуляторному органу) своевременно, BEREC или Офис BEREC могут обратиться с обоснованным запросом в другие НРО и другие компетентные органы соответствующего государства-члена или непосредственно в соответствующие предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные сети, услуги и сопутствующие средства.

BEREC или Офис BEREC сообщают НРО, которые не предоставили информацию о запросах в соответствии с первым абзацем.

По запросу BEREC или Офиса BEREC, НРО должны помогать BEREC в сборе информации.

Автор: Наталья Мамченко

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