Кабмін доручив вимкнути кондиціонери у судах, прокуратурах, міністерствах

Розпорядженням Уряду від 7 червня доручається вимкнути кондиціонери у державних органах, зокрема у судах.

Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії – зокрема шляхом припинення використання кондиціонерів. «Ухвалюємо відповідне розпорядження Уряду» - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своїй промові 7 червня на засіданні Кабміну.

«Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення» - зазначає Шмигаль.

Також Уряд закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

«Дякую нашим партнерам, які допомагають Україні в ці складні часи» - підсумував прем’єр.

Отже, відповідно до розпорядження від 7 червня 2024 р. № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України» міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), Секретаріату Кабміну слід забезпечити у період до 31 грудня 2024 р. економію електричної енергії у приміщеннях зазначених органів та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, зокрема шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.

Також Уряд вирішив рекомендувати до 31 грудня 2024 р. Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, Державному управлінню справами, органам судової влади, Офісу Генерального прокурора, правоохоронним органам, іншим державним органам, Національному банку, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, органам місцевого самоврядування забезпечити економію електричної енергії у приміщеннях зазначених органів та установ, а також підпорядкованими їм органами, підприємствами, установами, організаціями, зокрема шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території та освітлення зовнішньої реклами; органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.

Ці заходи не застосовуються до закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство енергетики повідомило, що суди та установи судової влади (Вища рада правосуддя, ВККС, ДСА) не будуть відключати від енергопостачання під час відключень електроенергії.

24 травня Уряд затвердив Постанову №600. До об’єктів, які мають забезпечуватися електроенергією у пріоритетному порядку, віднесені об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, органи державної влади, Верховна Рада, правоохоронні органи, підприємства оборонного комплексу, підприємства залізничного транспорту, електронні комунікаційні мережі, заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК і СП.

Оскільки суди та органи суддівського врядування не були прямо згадані у тексті Постанови, 30 травня Рада суддів України звернулася до Кабінету міністрів з проханням забезпечити безперешкодну роботу судів під час відключень електропостачання.

Автор: Наталя Мамченко

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