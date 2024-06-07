Кабмин поручил выключить кондиционеры в судах, прокуратурах, министерствах

Распоряжением Правительства от 7 июня поручается отключить кондиционеры в государственных органах, в том числе в судах.

Перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии – в частности путем прекращения использования кондиционеров. «Принимаем соответствующее распоряжение правительства» – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в своей речи 7 июня на заседании Кабмина.

«Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории.

Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам предпринять аналогичные шаги. Местным властям ограничить уличное освещение» - отмечает Шмыгаль.

Также правительство призвало бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

«Благодарю наших партнеров, которые помогают Украине в эти сложные времена» - подытожил премьер.

Итак, согласно распоряжению от 7 июня 2024 г. № 510-р «Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины» министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевским городским государственным администрациям (военным администрациям), Секретариату Кабмина следует обеспечить в период до 31 декабря 2024 г. экономию электрической энергии в помещениях указанных органов и предприятиями, учреждениями, организациями, относящимися к сфере их управления, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, в том числе путем прекращение использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и близлежащей территории.

Также правительство решило рекомендовать до 31 декабря 2024 г. Аппарату Верховной Рады Украины, Офису Президента Украины, Государственному управлению делами, органам судебной власти, Офису Генерального прокурора, правоохранительным органам, другим государственным органам, Национальному банку, Национальной академии наук и национальным отраслевым академиям наук, органам местного самоуправления обеспечить экономию электрической энергии в помещениях указанных органов и учреждений, а также подчиненными им органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в частности, путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы; органам местного самоуправления ограничить освещение улично-дорожной сети и парков.

Эти меры не применяются к учреждениям здравоохранения, субъектам ведения хозяйства, для которых кондиционирование воздуха является частью технологического процесса, а также техническим мерам организации дорожного движения.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство энергетики сообщило, что суды и учреждения судебной власти (Высший совет правосудия, ВККС, ГСА) не будут отключать от энергоснабжения во время отключения электроэнергии.

24 мая Правительство утвердило Постановление №600. К объектам, которые должны снабжаться электроэнергией в приоритетном порядке, отнесены объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, органы государственной власти, Верховная Рада, правоохранительные органы, предприятия оборонного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта, электронные коммуникационные сети, учреждения здравоохранения, воинские части, ТЦК и СП.

Поскольку суды и органы судейского управления не были прямо упомянуты в тексте Постановления, 30 мая Совет судей Украины обратился в Кабинет Министров с просьбой обеспечить беспрепятственную работу судов при отключении электроснабжения.

Автор: Наталя Мамченко

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