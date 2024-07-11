Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Верховний Суд висловився стосовно правових підстав для надання особі статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця. Відповідну постанову КАС ВС по справі №569/10352/16-а внесено до огляду, який нещодавно опублікував ВС у справах щодо соцзахисту військовослужбовців.

Отже, в цій справі жінка звернулась до суду з позовом до управління праці та соціального захисту населення в якому просила визнати протиправними та такими, що суперечать чинному законодавству України, дії відповідача щодо скасування безтермінового статусу «Члена сім’ї загиблого» особи та анулювання посвідчення.

Обґрунтовуючи вимоги позовної заяви, позивачка посилалася на те, що статус члена сім’ї загиблого отримано нею правомірно і встановлено їй пожиттєво, а тому відповідач, на її думку, не мав ані підстав, ані повноважень для прийняття спірного рішення і анулювання такого статусу.

Судом першої інстанції позовні вимоги задоволено.

Апеляційним судом рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Верховний Суд рішення апеляційного суду про відмову жінці залишив без змін.

Як вказав Верховний Суд, для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.

Під час судового розгляду справи встановлено, що з документів, на підставі яких позивачці було встановлено статус «члена сім’ї загиблого», не вбачається, що таке захворювання одержано померлим чоловіком позивачки в період проходження військової служби під час воєнних дій та конфліктів.

Автор: Наталя Мамченко

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