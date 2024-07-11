Верховный Суд: Для получения статуса члена семьи погибшего военнослужащего, умершего в результате полученного во время службы заболевания, необходимо установить связанность заболевания с пребыванием на фронте

Для получения статуса «члена семьи погибшего» военнослужащего скончавшегося в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, необходимым условием является установленная связанность заболевания умершего военнослужащего с пребыванием на фронте или получением заболевания в период прохождения военной службы – Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу правовых оснований для предоставления лицу статуса члена семьи погибшего военнослужащего. Соответствующее постановление КАС ВС по делу №569/10352/16-а внесено в обзор, который недавно опубликовал ВС по делам по соцзащите военнослужащих.

Следовательно, по этому делу женщина обратилась в суд с иском к управлению труда и социальной защите населения, в котором просила признать противоправными и противоречащими действующему законодательству Украины действия ответчика об отмене бессрочного статуса «Члена семьи погибшего» лица и аннулирования удостоверения.

Обосновывая требования искового заявления, истица ссылалась на то, что статус члена семьи погибшего получен ею правомерно и установлен ей пожизненно, поэтому ответчик, по ее мнению, не имел ни оснований, ни полномочий для принятия спорного решения и аннулирования такого статуса.

Судом первой инстанции исковые требования удовлетворены.

Апелляционным судом решение первой инстанции отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении исковым требованиям.

Верховный Суд решение апелляционного суда об отказе женщине оставил в силе.

Как указал Верховный Суд, для получения статуса «члена семьи погибшего» военнослужащего скончавшегося в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, необходимым условием является установленная связанность заболевания умершего военнослужащего с пребыванием на фронте или получением заболевания в период прохождения военной службы или на территории других государств во время военных действий и конфликтов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что из документов, на основании которых истцу был установлен статус «члена семьи погибшего», не усматривается, что такое заболевание получено умершим мужчиной истицы в период прохождения военной службы во время военных действий и конфликтов.

Автор: Наталья Мамченко

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