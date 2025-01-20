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Провайдерів і операторів мобільного зв’язку пропонують віднести до критичної інфраструктури законом

12:43, 20 січня 2025
Народні депутати пропонують записати безпосередньо у законі, що постачальники електронних комунікаційних мереж чи послуг, мереж мобільного зв’язку (операторів), що здійснюють постачання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку, є критичною інфраструктурою.
Провайдерів і операторів мобільного зв’язку пропонують віднести до критичної інфраструктури законом
Джерело фото: GettyImages
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Народні депутати на чолі з членом Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександром Федієнком зареєстрували у парламенті законопроект 12420 про внесення змін до статті 8 Закону «Про критичну інфраструктуру», яким пропонується безпосередньо у законі віднести постачальників електронних комунікаційних мереж та/чи послуг, мереж мобільного зв’язку (операторів), що здійснюють постачання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку, до критичної інфраструктури з особливо важливими об’єктами, які мають загальнодержавне значення, значний вплив на інші об’єкти критичної інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації державного значення.

Нагадаємо, наразі у законі вказано, що віднесення об’єктів до критичної інфраструктури здійснюється в порядку, встановленому Кабміном.

Як вказують автори, прийняття законопроекту обумовлене необхідністю здійснення забезпечення безперебійним мобільним зв’язком населення та державних органів України, визначення постачальників мобільного зв’язку критичною інфраструктурою національного рівня найвищої категорії критичності – I категорія критичності – особливо важливі об’єкти, які мають загальнодержавне значення, значний вплив на інші об’єкти критичної інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації державного значення.

Депутати нагадують, що 12 грудня 2023 року у роботі найбільшого в Україні оператора зв’язку «Київстар» стався масштабний збій. По всій країні у абонентів «Київстар» зник мобільний зв’язок та Інтернет, при цьому користувачі не могли і приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньо українського роумінгу. Зв’язок зник у 24 мільйонів абонентів. Збої виникли у всього обладнання, яке використовувало зв’язок «Київстар», що призвело до серйозних інфраструктурних проблем по всій Україні.

Уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури є Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Департамент захисту критичної інфраструктури). Разом з тим, більшість повноважень щодо встановлення вимог для операторів критичної інфраструктури має Кабмін, секторальні органи та функціональні органи.

Положення чинного Закону України «Про критичну інфраструктуру» №1882-IX в цій частині не були виконані, створення декількох компетентних органів у сфері захисту критичної інфраструктури призвело до ситуації, в якій а жоден орган не взяв на себе відповідальність про визначення мобільних операторів критичною інфраструктурою.

Тому, даним законопроектом пропонується визначити постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, мереж мобільного зв’язку (оператори), що здійснюють постачання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку не просто критичною інфраструктурою, а й визначити одразу найвищу категорію критичності з огляду на перевірені усією країною критерії критичності у 2023 році унаслідок кібератаки на одного оператора.

Автор: Наталя Мамченко

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Провайдерів і операторів мобільного зв’язку пропонують віднести до критичної інфраструктури законом

Народні депутати пропонують записати безпосередньо у законі, що постачальники електронних комунікаційних мереж чи послуг, мереж мобільного зв’язку (операторів), що здійснюють постачання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку, є критичною інфраструктурою.

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