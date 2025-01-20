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Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

12:43, 20 января 2025
Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.
Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом
Источник фото: GettyImages
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Народные депутаты во главе с членом Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александром Федиенко зарегистрировали в парламенте законопроект 12420 о внесении изменений в статью 8 Закона «О критической инфраструктуре», которым предлагается непосредственно в законе отнести поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, к критической инфраструктуре с особо важными объектами, имеющими общегосударственное значение, большое влияние на другие объекты критической инфраструктуры и нарушение функционирования которых приведет к возникновению кризисной ситуации государственного значения.

Напомним, в настоящее время в законе указано, что отнесение объектов к критической инфраструктуре осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

Как указывают авторы, принятие законопроекта обусловлено необходимостью осуществления обеспечения бесперебойной мобильной связью населения и государственных органов Украины, определения поставщиков мобильной связи критической инфраструктурой национального уровня высшей категории критичности – I категория критичности – особо важные объекты, имеющие общегосударственное значение, значительное влияние на другие объекты критической инфраструктуры и нарушение функционирования которых приведет к возникновению кризисной ситуации государственного значения

Депутаты напоминают, что 12 декабря 2023 года в работе крупнейшего в Украине оператора связи «Киевстар» произошел масштабный сбой. По всей стране у абонентов «Киевстар» исчезла мобильная связь и Интернет, при этом пользователи не могли и присоединиться к сетям других операторов в рамках внутриукраинского роуминга. Связь исчезла у 24 миллионов абонентов. Сбои возникли у всего оборудования, которое использовало связь «Киевстар», что привело к серьезным инфраструктурным проблемам по всей Украине.

Уполномоченным органом в сфере защиты критической инфраструктуры является Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Департамент защиты критической инфраструктуры). Вместе с тем большинство полномочий по установлению требований для операторов критической инфраструктуры имеет Кабмин, секторальные органы и функциональные органы.

Положения действующего Закона Украины «О критической инфраструктуре» №1882-IX в этой части не были выполнены, создание нескольких компетентных органов в сфере защиты критической инфраструктуры привело к ситуации, в которой ни один орган не взял на себя ответственность по определению мобильных операторов критической инфраструктурой.

Поэтому данным законопроектом предлагается определить поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, сетей мобильной связи (операторы), осуществляющих поставки электронных коммуникационных услуг мобильной связи не просто критической инфраструктурой, но и определить сразу высшую категорию критичности с учетом проверенных всей страной критериев критичности в 2023 году по причине кибератаки на одного оператора.

Автор: Наталя Мамченко

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Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.

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