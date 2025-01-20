Bitcoin снова побил свой исторический максимум

Цена Bitcoin взлетела к новому историческому максимуму в день инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

В понедельник, 20 января, стоимость криптовалюты Bitcoin достигла исторического максимума в 109,2 тыс. долларов, пишет Bloomberg.

За сегодняшний день цена криптовалюты выросла на 5,5%, установив новый рекорд.

Издание отмечает, что рост токена произошел после того, как Дональд Трамп и его жена Мелания представили мемкоины на выходных. Капитализация мемкоина Трампа быстро достигла рыночной отметки более чем в 15 млрд долларов, прежде чем резко снизилась.

На сегодняшний день рыночная капитализация Bitcoin превышает 2,1 трлн долларов, что делает его седьмым по величине активом.

Напомним, 16 декабря 2024 года курс биткоина достиг исторического максимума, превысив отметку в 106 тысяч долларов.

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