Bitcoin знову побив свій історичний максимум

Ціна Bitcoin злетіла до нового історичного максимуму в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа.

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У понеділок, 20 січня, вартість криптовалюти Bitcoin досягла історичного максимуму в 109,2 тисяч доларів, пише Bloomberg.

За сьогодні ціна криптовалюти зросла на 5,5%, встановивши новий рекорд.

Видання зазначає, що зростання токена відбулося після того, як Дональд Трамп та його дружина Меланія представили мемкоїни на вихідних. Капіталізація мемкоїна Трампа швидко досягла ринкової позначки у понад 15 млрд доларів, перш ніж різко знизилася.

Станом на зараз ринкова капіталізація Bitcoin перевищує 2,1 трлн доларів, що робить його сьомим за величиною активом.

Нагадаємо, 16 грудня 2024 року курс біткоїна досяг історичного максимуму, перевищивши позначку в 106 тисяч доларів.

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