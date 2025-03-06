«Результати потрібні тут і зараз» – Рустем Умєров призначив Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров призначив звільненого з посади гендиректора закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель.

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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що призначив Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України.

«Перед ним стоїть чітке завдання – зробити закупівлі зброї, боєприпасів та техніки максимально ефективними, прозорими та швидкими. Це – ключовий ресурс до стримування агресора.

Часу на розкачку немає. Армія чекає на зброю. Результати потрібні тут і зараз – підкреслив Умєров».

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Генеральний директор закупівельної агенції Міністерства оборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов йде з посади. Як зазначили в агенції відсьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника виконувати обов’язки буде Андрій Созанський.

Автор: Наталя Мамченко

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