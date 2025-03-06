«Результаты нужны здесь и сейчас» – Рустем Умеров назначил Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок

Министр обороны Рустем Умеров назначил уволенного с должности гендиректора закупочной агенции Минобороны «Государственный оператор тыла» Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок.

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что назначил Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины.

«Перед ним стоит четкая задача – сделать закупки оружия, боеприпасов и техники максимально эффективными, прозрачными и быстрыми. Это – ключевой ресурс для сдерживания агрессора.

Времени на раскачку нет. Армия ждет оружие. Результаты нужны здесь и сейчас», – подчеркнул Умеров.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор закупочной агентии Министерства обороны «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов уходит с должности. Как сообщили в агентстве, с сегодняшнего дня Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора DOT. До избрания нового руководителя исполнять обязанности будет Андрей Созанский.

Автор: Наталя Мамченко

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