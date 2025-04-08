Вероніка Крейденкова більше не в Громадській раді доброчесності — що відомо

За 2024 рік координатор Громадської ради доброчесності заробила майже $31 тис.

Джерело фото: ВККС

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1 квітня 2025 року склад Громадської ради доброчесності залишила одна з відомих представниць ГРД – Вероніка Крейденкова.

З відповідною заявою про дострокове припинення повноважень вона звернулася 27 березня.

Цікаво, що 31 березня на сайті ГРД з’явилося повідомлення про раптове переобрання обох координаторів ГРД.

Замість адвоката Олега Якім’яка та антикорупційної активістки Вероніки Крейденкової, новими координаторами ГРД були обрані адвокат Ольга Веретільник та експерт з антикорупційних питань Ольга Піскунова.

Відповідно до повідомлення ГРД, зміна координаторів ГРД відбулася «у рамках загальної згоди» у межах ротації координаторів перед «початком складного етапу конкурсу на посади суддів апеляційних судів».

При цьому у повідомленні ГРД було вказано, що як Олег Якім’як, так і Вероніка Крейденкова «залишаються в команді та зосередять свої зусилля на інших пріоритетних напрямках діяльності Ради».

Текст повідомлення на сайті ГРД виглядає дещо дивним, адже на момент його публікації членам Ради доброчесності вже було відомо про те, що Вероніка Крейденкова подала заяву про припинення повноважень члена ГРД.

Що стосується «офіційних» причин бажання одного з координаторів ГРД припинити свої повноваження напередодні вирішального етапу конкурсу в апеляційні суди – співбесід, то наразі вони залишаються невідомими.

За наявною «неофіційною» інформацією, вихід Вероніки Крейденкової зі складу ГРД може бути пов'язаний з конфліктом з неофіційним «куратором» ГРД – виконавчим директором грантової громадської організації «Фундація DEJURE» Михайлом Жернаковим. Власне від зазначеної організації Вероніка Крейденкова була обрана на посаду члена ГРД у серпні 2023 року.

Зазначимо, що ще на початку грудня 2024 року згадки про Вероніку Крейденкову, як члена команди «Фундації DEJURE» та її «адвокаційного менеджера», зникли з сайту громадської організації без будь-яких публічних пояснень.

Приблизно з цього часу активність Вероніки Крейденкової як члена ГРД також почала сходити нанівець.

Діяльність Вероніки Крейденкової на посаді координатора ГРД в цілому викликала багато запитань, оскільки її дії часто виходили за межі повноважень власне координатора ГРД.

Наприклад, у жовтні 2024 року під час візиту представників української громадськості до Брюсселю, Вероніка Крейденкова раптом розповіла європейським чиновникам та депутатам, що український Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити», інакше досягнення проведених в Україні реформ «помножаться на нуль».

А у січні 2024 року Вероніка Крейденкова, як представник ГРД, разом із ВККС поскаржилася послам країн G7 на НАЗК та НАБУ через те, що вказані антикорупційні органи фактично припинили надавати ВККС та ГРД інформацію про суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання.

Час від часу Вероніка Крейденкова влаштовувала своєрідні перформанси в засіданнях ВККС, звинувачуючи як Комісію в цілому, так і окремих членів ВККС, в ігноруванні позиції громадськості та небажанні полегшити ГРД роботу.

За наявною інформацією, свою діяльність Вероніка Крейденкова тепер продовжить у складі іншого ГО – Transparency International Ukraine.

Також цікаво виглядає і майнова декларація Вероніки Крейденкової, подана нею у березні 2025 року.

Відповідно до даних декларації, протягом 2024 року Вероніка Крейденкова отримала від зайняття «підприємницькою діяльністю» дохід у вигляді 1 млн. 245 тис. 130 гривень, що дорівнює близько $31 тис.

При цьому офіційно у Вероніки Крейденкової немає у власності ані нерухомості, ані автомобіля. Є лише в оренді квартира в Києві площею 44,2 кв. м.

Що стосується поточної кадрової ситуації в ГРД, то зрозуміти, скільки реально членів Ради доброчесності (з двадцяти осіб) наразі повноцінно виконують свої повноваження, непросто.

Так, у складі ГРД є двоє діючих військовослужбовців – Андрій Кулібаба та Олександр Волошин. При цьому Олександр Волошин 8 квітня бере участь у засіданні колегії ВККС.

Крім того, ще одна антикорупційний експерт Мартина Богуславець, судячи за все, лише номінально бере участь у діяльності ГРД, оскільки має низку своїх проектів.

Повноваження діючого складу Громадської ради доброчесності, нагадаємо, спливають у серпні 2025 року, тобто фактично під час етапу співбесід з кандидатами на посади суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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